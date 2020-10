Vocalista de AC/DC confiesa que su madre sacó de contrabando de Italia a pilotos británicos durante la Segunda Guerra Mundial

El líder de la banda AC/DC, Brian Johnson, reveló que su madre Esther, quien nació cerca de Roma, Italia, durante la Segunda Guerra Mundial apoyó a los británicos a esconderse y escapar del País, a pesar de que tenía hermanos fascistas, publicó el Daily Mail.

En el podcast We Have Ways Of Making You Talk con el comediante Al Murray y el historiador James Holland, el cantante de 73 años de edad, dijo que metió de contrabando a pilotos de combate aliados en el escondite de su granja familiar.

Johnson platicó que en aquel entonces su madre trabajaba como taquígrafa en la sede alemana y transmitía información al escondite subterráneo, aún y cuando los tres hermanos de ella eran “camisas negras”.

Quiero decir que pensaban que Mussolini era lo mejor, mucha gente lo creía y eran verdaderos fascistas, tenían pequeñas pistolas y elegantes uniformes. Mamá trabajaba como taquígrafa en la sede alemana y obtendría cualquier pequeña información y la pasaría a la clandestinidad”, dijo.

Por: El Imparcial