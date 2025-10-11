Vivir Quintana llevó al Teatro Esperanza Iris un canto de esperanza y resistencia

La cantautora mexicana –convertida en una de las voces más importantes de América Latina– presentó un concierto tan íntimo como poderoso, en el que además de amplificar su mensaje con su banda completa, celebró el lanzamiento de su primer libro: ‘Sobre-Vivir para la música’

CDMX. El pasado jueves 9 de octubre, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se convirtió en mucho más que un recinto cultural. Gracias a la voz, pasión y potencia de Vivir Quintana vivimos una noche donde la música cumplió una de sus funciones cruciales: ser fuerza de unión colectiva, transformación y sanación.

Ante un teatro completamente lleno, con un público cálido y entregado a su música, la compositora coahuilense –y nominada a un Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum Cantautor– ofreció un recorrido musical por sus dos álbumes discográficos ‘Te mereces un amor’ y ‘Cosas que sorprenden a la audiencia’ en un auténtico despliegue de talento, sensibilidad artística, reflexión letrística y espíritu de lucha.

En la parte musical, la banda completa de Vivir conformada por siete mujeres multiinstrumentistas encargadas de ejecutar con maestría: batería, bajo, contrabajo, teclados, acordeón, bombo legüero, tuba, trompeta, charcheta, docerola y guitarra acústica, lograron cohesionar el mensaje artístico de Quintana en canciones que fueron del folclor norteño al corrido, pasando por la canción de protesta.

Para honrar esta esencia, la velada abrió con un tributo a Mercedes Sosa y otras cantantes latinoamericanas, hecho que marcó el rumbo de la noche; siguieron composiciones como “En Las Luces de la Tarde”, “Mi Casita”, “La Noche Buena Más Triste”, “Al Tiro”, “Besar” y su himno “Canción Sin Miedo”, las cuales son prueba fehaciente de la trascendencia artística, cultural y social de Vivir Quintana.

Una celebración así no hubiera sido tan grande sin invitados especiales, de ahí que Vivir recibiera en el escenario a algunas de las voces con mayor proyección en México: Majo Aguilar, con quien interpretó «Enamorada» y Kevin Aguilar, quien interpretó «Un Millón de Primaveras». También se sumó el talento de la cantautora española Vanesa Martín, con quien interpretó una emotiva y memorable versión de ‘Te mereces un amor’. Sumado a esto, la velada contó con la participación especial de Andrea Bayardo (quien conoció a Vivir recientemente dentro del programa ‘México Canta’) y de Nidia Barajas como acto abridor, compositora tijuanense, conocida por su canción ‘Libre e incendiaria’, que nos regaló una presentación tan íntima como luminosa.