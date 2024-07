Video: Irina Baeva ni enterada estaba de que ya no era novia de Gabriel Soto: “Me tomó por sorpresa”

Pese a declaraciones de Gabriel Soto, Irina Baeva asegura que no estaba ni enterada de que ya no era su novia, diciendo “me tomó por sorpresa”.

A cuatro días de que Gabriel Soto -de 49 años de edad- lanzó un comunicado en el que confirmaba su ruptura de Irina Baeva, la actriz rusa se había mantenido en silencio hasta hace unas horas.

Por medio de una entrevista exclusiva con ‘Hola!’, Irina Baeva -de 31 años de edad- enfrentó su ruptura con Gabriel Soto y confesó que el fin de su noviazgo también la sorprendió porque ni estaba enterada de eso.

Incluso, la actriz detalló que “días previos” aún estaba en pareja con Gabriel Soto.

¿Gabriel Soto cortó a Irina Baeva por un comunicado? La actriz confiesa que el fin de su ruptura la tomó por sorpresa

Como si el comunicado hubiese sido la forma en que Gabriel Soto terminó a Irina Baeva, fue como la actriz explicó el fin de su relación de cinco años.

Después de cuatro días en que Irina Baeva prefirió guardar silencio ante el comunicado donde Gabriel Soto anunciaba su ruptura, la actriz habló y dejó claro que todo la tomó por sorpresa.

En un breve adelanto de la entrevista que Irina Baeva dio a la revista ‘Hola!’, compartió que el fin de su relación la tomó por sorpresa porque no estaba enterada que ya no era novia de Gabriel Soto.

“Me tomó por sorpresa porque días previos a esto, estábamos juntos”.IRINA BAEVA, ACTRIZ.

Incluso, Irina Baeva aseguró que pese a que el comunicado que compartió Gabriel Soto viene como si ella lo hubiese escrito fue “sin mi consentimiento”, aunque sí le avisaron que iba a salir.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé porqué mi nombre está ahí. Sí me se me notificó”.IRINA BAEVA, ACTRIZ.

Irina Baeva niega haberle sido infiel a Gabriel Soto

Irina Baeva dejó claro que no estaba enterada de que ya no era novia de Gabriel Soto y que fácilmente supo cuando el comunicado fue lanzado, pero ¿fue infiel?

En otra parte del adelanto de la reveladora entrevista, Irina Baeva niega rotundamente haberle sido infiel a Gabriel Soto u a otra pareja.

Y es que recordemos que en medio de la polémica por su ruptura con Gabriel Soto, reapareció Alfredo Abundis, su primer novio mexicano.

Abundis aseguró que durante su relación con Irina Baeva, le encontró mensajes con David Zepeda, por lo que la dejó como infiel.

Ante ello, Irina Baeva se volvió defender señalando que no es infiel, ni con Gabriel Soto ni con ninguna pareja que haya tenido.

“Jamás, en ninguna de las relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie, la gente que me conoce sabe que soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error, simplemente eso no existe.

«No hay para mí otra persona en el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia, jamás la hubo, jamás”.IRINA BAEVA, ACTRIZ.