Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont será extraditado a México, confirma el gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que espera que el empresario Víctor Álvarez Puga, quién está detenido por el ICE, sea enviado a México.

El Gobierno de México espera que el empresario Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont y quien se encuentra detenido desde finales de septiembre en Florida, sea extraditado a México.

Así lo confirmó la presidenta, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa del martes 28 de octubre.

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, será extraditado a México

Este día, al dar una actualización sobre el caso de Víctor Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, ambos prófugos de la justicia mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que espera que el empresario sea extraditado a México.

Tienes que leerlo:

“Estamos esperando toda la info de la Fiscalía, y espero que en unas horas podamos tener toda la información. La idea es que se envíe México”, aseguró la mandataria, la mañana de este martes en Palacio Nacional.

Víctor Álvarez Puga está detenido desde septiembre un centro migratorio de Miami (Instagram)

De acuerdo con información de Reforma, Álvarez Puga fue detenido por agentes del ICE y se encuentra en el Centro de Procesamiento Krome North ubicada en Miami, desde el pasado 24 de septiembre, debido a que está en territorio estadounidense en una situación migratoria irregular.

Así habría sido la detención de Víctor Álvarez Puga

Nuevos pormenores han salido a la luz sobre la detención de Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, quien fue arrestado por autoridades migratorias en Estados Unidos en septiembre pasado.

De acuerdo con información revelada por Imagen Televisión, el empresario mexicano habría viajado a una isla del Caribe antes de ser detenido, lo que ofrece un panorama más claro sobre sus movimientos en los años recientes, mientras permanecía prófugo de la justicia mexicana.

La situación migratoria de Víctor Álvarez Puga

Según documentos judiciales y registros del gobierno estadounidense, Álvarez Puga ingresó a Estados Unidos con visa de turista el 14 de enero de 2021. Permaneció en el país hasta el 9 de julio de ese mismo año, tres días antes de que se venciera el tiempo permitido por su visado.

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga están prófugos de la justicia mexicana (Instagram)

Ese día, de acuerdo con la información oficial, viajó a las Bahamas en avión y regresó por barco el 10 de julio, intentando reingresar al país norteamericano. Al regresar, el empresario presentó una solicitud de asilo político, argumentando que él y su familia eran víctimas de presunta persecución en México por sus creencias políticas conservadoras.

Dicha petición, de acuerdo con los registros, aún se encuentra en proceso de revisión por parte de las autoridades pertinentes.

¿Dónde está Inés Gómez Mont?

Desde septiembre de 2021, Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont fueron señalados por las autoridades por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal, entre otros delitos.

Hasta hace algunas semanas, su paradero era desconocido, y existían diversas especulaciones sobre los lugares en los que podrían haberse ocultado.

Sin embargo, la detención de Álvarez Puga marca el primer movimiento oficial en el caso desde que se giraron las órdenes de aprehensión en su contra y en contra de su esposa.

El paradero de Inés Gómez Mont es desconocido aún (Getty Images)

Actualmente, el empresario se encuentra retenido en un centro migratorio en Florida, donde espera la resolución de su solicitud de asilo o el posible inicio de un proceso de extradición.

Hasta el momento, no existe información confirmada sobre el paradero de la conductora, Inés Gómez Mont, quien continúa prófuga de la justicia.

El periódico Reforma dio a conocer que el empresario Víctor Álvarez Puega e Inés Gómez Mont han tenido propiedades de lujo en Miami, incluida una mansión valuada en 15.5 millones de dólares que anteriormente perteneció a la cantante Cher.

Inés Gómez Mont (Instagram/Inés Gómez Mont)

Asimismo, informó que las cuentas bancarias de Álvarez Puga y Gómez Mont están aseguradas desde marzo pasado, por petición de la FGR, según publica Reforma.