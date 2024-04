Vicky Ruffo no invitó a los Derbez al baby shower de su nieta: No son mis amigos

La actriz Victoria Ruffo sorprendió este fin de semana con un espectacular baby shower para Tessa , la bebé que su hijo José Eduardo Derbez espera junto a su pareja Paola Dalay.

Luego de la polémica que desató la ausencia de la ‘Queen de las telenovelas’ en el baby shower que organizaron los Derbez, Vicky se encontró con la prensa y aclaró por qué ella tampoco los invitó a la celebración que organizó para su nieta.

“[Fue] El primero de muchos, claro. Estamos muy contentos, la pasamos muy bien, cantamos, bailamos… Hubo, más que nada, mucha alegría, estamos muy contentos de que este angelito, Tessa, ya llegue”, expresó emocionada la actriz ante su próximo debut como abuela.

La protagonista de telenovelas como ‘La madrasta’ fue cuestionada también sobre la ausencia del padre de su hijo, Eugenio Derbez, y sus medios hermanos, Vadhir y Aislinn Derbez.

“No son mis amigos, o sea… ellos tampoco me invitaron a mí al suyo… José Eduardo tiene dos familias, su papá tiene otra familia, tiene otros hijos, José Eduardo se lleva bien con ellos, y de este lado, pues, tiene otros hermanos y otra familia, y también se lleva muy bien con ellos”.

Inclusive, Victoria recalcó que no se sintió ofendida por no ser requerida en el primer baby shower de su nieta y hasta sorprendió al comentar qué hubiera hecho de haber recibido invitación: “Ay, no, no, parada [estoy molesta]… sí, claro [que hubiera ido si me hubiera llegado invitación]», recalcó la artista.

Finalmente, la intérprete de 61 años contó que esta celebración también le provocó sentimientos encontrados, pues este fin de semana su madre, doña Guadalupe Moreno Herrera, estaría cumpliendo otro año más de vida.

“Era su cumpleaños, hoy hubiera cumplido 90, pero… son días difíciles, son días especiales, pero también estamos muy contentos, yo sé que mi mamá está aquí cuidándonos y está con nosotros y también dentro de todo pensamos que Tessa nos la mandó mi mamá”, remató.