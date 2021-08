Vicente Fernández sigue en terapia intensiva; le colocan sonda de alimentación

Vicente Fernández cumplió este lunes 24 días en terapia intensiva, tras ser hospitalizado ante una caída que sufrió en su rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Jalisco. El equipo médico que atiende a El Charro de Huentitán informó esta tarde que se le tuvo que colocar una sonda de alimentación al intérprete de Hermoso Cariño, pues presenta dificultades para deglutir por sí mismo.

“Se mantiene estable, el viernes por la noche derivado de secuelas de su enfermedad, fue necesaria la colocación de sonda de alimentación especial, una gastrostomía, sin ninguna complicación, sin eventualidades; se realiza alimentación por esa vía, para dar confort y quitar la sonda que mantenía por la nariz”, detalló el médico Luis Alberto Gómez en el reporte de cada lunes.

El especialista detalló que Don Chente se mantiene despierto y que constantemente le realizan estímulos por parte de su familia y del personal médico a los que el responde asintiendo o con la mirada. En cuanto a la capacidad pulmonar de Vicente Fernández, el médico detalló que se ha logrado un modo donde mantiene respiración constante él solo y tiene más ventilaciones espontáneas por lo que se está considerando colocarle sólo oxígeno en la traqueostomía.

El médico agregó que el cantante no ha presentado señales de infección en vías urinarias, tema relevante porque previo a su caída tuvo complicaciones en ese aspecto. El doctor agregó que Vicente Fernández se mantendrá en terapia por un periodo de tiempo indeterminado.

¿Hombre ingresó a habitación de Vicente Fernández?

Respecto a la noticia que circuló de que una persona ajena al equipo médico y a la familia Fernández había ingresado a la habitación del intérprete de Estos celos, el hospital informó que se trataba de algo falso. “Eso no es cierto, no ocurrió así, nuestras medidas de seguridad con todos los pacientes son las adecuadas, son las correctas, inclusive tenemos como medida de seguridad en recién nacidos una estrategia en donde desde que nace se le coloca una pulsera, se le coloca otra a su mamá y siempre están sincronizados. Las medidas de seguridad son correctas y no se ha trasgredido en ningún momento con ningún paciente”, agregó un representante.

