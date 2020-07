Vicente Fernández Jr. se atraganta con carne, va al hospital y se entera que tiene COVID-19

Vicente Fernández Jr. informó que dio positivo a la prueba de COVID-19 que se realizó después de acudir al hospital por atragantarse con un pedazo de carne durante una cena.

“Estaba cenando en un restaurante con mi pareja, comía un corte de carne y se me atoró un trozo en la garganta, me estaba ahogando y comencé a ponerme morado”, relató el hijo de “El Charro de Huentitán” en una entrevista con TvyNovelas.

Ante el incidente, fue llevado de emergencia a un hospital para poder expulsar el alimento que le impedía respirar.

“El trozo se queda ahí y me estaba faltando el aire, así que nos fuimos al hospital. Ahí pude expulsar lo que me obstruía la respiración. Bendito sea Dios, la libré, porque se actuó a tiempo. Pude haber muerto”, explicó.

Como protocolo del nosocomio se le realizó la prueba de COVID-19 y resultó positivo, aunque el cantante se ha mostrado asintomático.

“Por protocolo del hospital me hicieron el examen y salí positivo. Resulté asintomático; no tengo temperatura, tos, gripa, dolor, ni ninguna molestia”, y agregó que su sistema inmunológico es fuerte por lo que no ha presentado síntomas.

En cuanto a su pareja, Mariana González, explicó que ella no está contagiada y permanecerán separados mientras se recupera.

Fuente: Sin Embargo