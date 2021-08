Vicente Fernández Jr. confirmó que su padre padece síndrome de Guillain-Barré

Mucho se ha especulado sobre la salud de Vicente Fernández desde que una caída en su rancho “Los 3 Potrillos” lo envió de emergencia al hospital para realizarle una cirugía y evitar complicaciones.

Sin embargo, los únicos encargados de dar a conocer la evolución del “Charro de Huentitán” son los doctores y su hijo mayor, Vicente Fernández Jr., quien acude diario al nosocomio y se encuentra al pendiente de la salud de su padre.

Por ello, este miércoles, durante una entrevista con el programa Primer Impacto, confirmó que durante la intervención quirúrgica, los médicos detectaron que el cantante de regional mexicano padece el síndrome de Guillain-Barré, pero nada tuvo que ver con su caída del pasado 6 de agosto.

“Afortunadamente detectado muy a tiempo. Ya tiene tratamiento y va a ser un tratamiento, como dijeron los doctores con una respuesta lenta”, afirmó.

Asimismo, detalló que uno de los dos tratamientos, en sangre y terapia de inmunoglobulina, le fue aplicado desde el pasado viernes 13 agosto y de inmediato se observaron los avances para evitar que este síndrome avance.

En el programa De Primera Mano, el hijo del cantante de 81 años aprovechó para asegurar que Vicente Fernández está respondiendo de la mejor manera al tratamiento médico para mejorar su motricidad luego de la cirugía para reparar las dos vértebras dañadas.

“Está respondiendo muy bien, acaba de salir de la terapia y van evolucionando las cosas de la mejor manera. (Las terapias son) En la mañana y en la tarde, dependen cómo está de ánimo, depende cómo está de fuerza”, dijo el también cantante, a tiempo que señaló el régimen nutricional especial acatado por su padre.

Finalmente, harto de todos los dimes y diretes sobre su familia y el papel que está tomando en el caso de su padre, Fernández Jr., sentenció que él no es vocero de su familia, pues se dedica a muchas otras cosas.

“Bastante información tuvieron anteriormente donde se me achacaba que era el vocero de la familia y era a lo que me dedicaba. Yo me dedico a muchas cosas y no soy vocero de la familia, soy parte de la familia Fernández, orgullosamente”, exclamó el mayor de los hermanos Fernández.

Cabe recordar que hace apenas dos días desmintió algunas versiones que corrían por redes sociales, las cuales indicaban el padecimiento del intérprete de “Acá entre nos”.