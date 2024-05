Verónica Toussaint abandonó su tratamiento contra el cáncer, revelan

Pocos días después de que se dio a conocer la muerte de Verónica Toussaint , se revelaron nuevos detalles sobre su lucha contra el cáncer de mama.

La periodista Ana María Alvarado reportó que la actriz y conductora mexicana abandonó su tratamiento contra el cáncer tras sufrir una última recaída.

Verónica Toussaint ya no quiso seguir con su tratamiento contra el cáncer

“En esta tercera vez que se volvió a manifestar (el cáncer) fue a través de unas ronchitas en el pecho. Primero fueron rojas, luego cafés, moradas, negras y cuando volvió a hablar con el médico, le dijo: ‘necesitamos más radiaciones y quimioterapias’. Llevaba 200, en tres años, 200 radiaciones”, reveló la periodista en su canal de YouTube.

La comunicadora declaró que el último mes de vida de Verónica Toussaint fue muy difícil y que ya estaba “muy cansada”, por lo que decidió no continuar con el tratamiento.

“Cuando le dieron esta noticia, ella dijo: ‘ya no, ya estoy muy cansada, muy adolorida. Mi cuerpo ya no puede más’. Decidió ya no hacerlo y realmente, el último mes ya no estaba bien”, declaró.

Verónica Toussaint sufrió mucho en sus últimos días de vida

Finalmente, Ana María Alvarado destacó la decisión de Verónica Toussaint de aprovechar sus últimos momentos junto a su familia. Además, hizo referencia a la fotografía que la conductora posteó semanas antes de su partida en Instagram.

“Sufrió dolores muy fuertes en los últimos días, no la pasó muy bien, la verdad, pero lo hizo con gran entereza . Estuvo en el hospital y esta foto que puso con una mariposa en su mano, donde puso ‘ya mero’, ella sabía que ya no había remedio. Ella ya sabía que el final estaba cerca”, sentenció.

Verónica Toussaint murióa los 48 años el 16 de mayo tras una lucha contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2021. La conductora había enfrentado cáncer de apéndice 20 años antes.