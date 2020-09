Van Morrison denuncia el confinamiento con canciones de protesta

El legendario músico norirlandés Van Morrison anunció el viernes que ha grabado tres “canciones de protesta” contra las medidas de confinamiento impuestas contra el coronavirus por el gobierno británico, al que acusa de haber “quitado las libertades personales”, informó la Agencia AFP.

Bajo los títulos “Born To Be Free” (nacido para ser libre), “As I Walked Out” (cuando salí) y “No More Lockdown” (no más confinamientos), el cantautor británico lanzará los nuevos temas en intervalos de dos semanas a partir del 25 de septiembre, anunció un comunicado en su página web.

Morrison deja claro en sus nuevas canciones lo descontento que está con la forma en que el gobierno ha quitado las libertades personales”, afirma.

A sus 75 años, el creador de temas como “Gloria” y “Brown-eyed girl”, acusa a los científicos de “inventar hechos retorcidos” para justificar que se reduzca a la población a la “esclavitud”, según extractos citados por medios británicos. Y denuncia que la “nueva normalidad no es normal”.

El veterano músico asegura que “no le está diciendo a la gente qué hacer o pensar”. “El gobierno ya está haciendo un gran trabajo con eso”, agrega el comunicado.

Se trata de la libertad de elección, creo que la gente debería tener el derecho de pensar por sí misma”, subraya.

El cantante ya había provocado polémica el mes pasado cuando, según algunos medios, instó a la gente a “luchar contra la pseudociencia” en torno a covid-19, antes de varios conciertos realizados en Inglaterra con medidas de distanciamiento.

“No es económicamente viable hacer actuaciones socialmente distanciadas”, dijo, instando a la industria musical “a luchar conmigo en esto”.

El Reino Unido es el país de Europa más castigado por la pandemia, con más de 41.700 muertes confirmadas por covid-19.

Y el número de nuevos casos está alcanzando niveles que no se veían desde abril, por lo que el ejecutivo no cesa de imponer nuevas restricciones localmente y admitió que está preparado para un nuevo confinamiento nacional “si es necesario”.