“Van a morir” advierte el tráiler final de American Horror Story: 1984, un homenaje al género slasher

Los diferentes adelantos lanzados por la cadena y su creador junto a Brad Falchuck, Ryan Murphy, habían dejado entrever el tono y al elenco en acción de la nueva temporada de American Horror Story. El tráiler final ha servido como pieza definitiva del puzzle en el cual encajar todas las piezas antes de su estreno el próximo 18 de septiembre en FX, que promete altas dosis de adrenalina, terror y alguna que otra muerte.

En él, Emma Roberts, el esquiador olímpico Gus Kenworthly, Billie Lourd y Cody Fern aparecen vestidos con sus looks ochenteros dando clase de aerobics y también acudiendo a un campamento al estilo de Viernes 13, que ya vimos en un teaser previo.

Además de las aparentes vacaciones del grupo de jóvenes, ahora se suman la policía, los personajes que regentan el recinto veraniego, un asesino con cuchillo en mano y sangre. “Van a morir”, advierten a los protagonistas en el último plano del tráiler.

TRIBUTO AL CINE SLASHER

La nueva tanda de episodios de la ficción, que lleva como título 1984, rendirá tributo al subgénero del cine de terror, que en los 80 vivió su máximo esplendor.

Todo ello gracias a películas como Viernes 13 (1980) o Pesadilla en la calle del infierno (1984), que a su vez estuvieron influenciadas por Halloween (1978) de John Carpenter, la gran precursora de esta vertiente del cine de terror. Vertiente que siguió viva en los 90 gracias al éxito de la saga Scream, de Wes Craven.

You’re all gonna die. Watch the OFFICIAL TRAILER for #AHS1984. Premieres 9/18 on @FXNetworks. pic.twitter.com/TzH6e08BuV