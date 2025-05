“Vamos, Joe”: Sophie Turner le echa porras a su ex por su nuevo álbum solista

Pese a la tormenta mediática que significó su divorcio, Sophie Turner dejó claro que aún le tiene cariño a Joe Jonas. La actriz británica publicó un mensaje en Instagram donde celebró el lanzamiento del nuevo álbum solista del cantante.

Y aunque la actriz de 29 años se limitó a escribir “Vamos, vamos, Joe Jonas” en sus Historias de Instagram, este pequeño gesto deja ver que las cosas se encuentran mejor entre la ex pareja.

Sophie Turner apoya a Joe Jonas por su nuevo álbum solista

Aunque Sophie Turner no fue tan explícita con el apoyo que mostró a Joe Jonas por el reciente lanzamiento de su nuevo álbum, Music for People who Believe in Love, el gesto fue suficiente para prender la especulación: ¿acaso Sophie sigue apoyando a Joe en lo personal o sólo fue un guiño amistoso?

Al tratarse de una pareja que vivió su amor y el final de su relación bajo los reflectores, cada nuevo “acercamiento” llama la atención y se analiza con lupa. Lo que es seguro es que, al menos públicamente, entre ellos reina la civilidad.

Joe Jonas aún cree en el amor y su nuevo álbum es prueba de ello

Este viernes 23 de mayo, Joe Jonas lanzó su nuevo disco como solista bajo el título de Music for People who Believe in Love, después de 14 años de que lanzara Fast Life, su debut en solitario, con lo que marca una etapa distinta a su carrera con los Jonas Brothers.

“Este álbum se ha hecho esperar mucho y me llega mucho al corazón. Es la música más personal que he hecho, llena de los aspectos caóticos, hermosos, confusos y esperanzadores del amor y la vida”, escribió Joe en Instagram para hablar de su nuevo trabajo.

“Hacer este disco fue un viaje especial y me siento muy afortunado de haber contado con la ayuda de tanta gente a la que admiro profundamente. Si contribuyeron a darle vida, ya sea en el estudio o apoyándome en el proceso, muchísimas gracias”, agregó el ex esposo de Sophie Turner, quien remató su mensaje asegurando que “¡Creer en el amor está cool!”.

La historia de amor de Joe Jonas y Sophie Turner: antes y después del truene

La historia de Joe Jonas y Sophie Turner tuvo de todo: flechazo millennial, bodas múltiples (una en Las Vegas y otra en Francia), y dos hijas fruto de su relación. Pero en 2023, la noticia de su divorcio sacudió a los fans de la pareja.

Hubo declaraciones cruzadas, rumores, e incluso una breve disputa legal por la custodia de las niñas. Con el paso de los meses, el escándalo se diluyó. Sophie volvió a mostrarse más ligera en redes, recuperó su ritmo en proyectos de actuación (en 2024 la vimos en la miniserie policíaca Joan y cada vez está más cerca de convertirse en Lara Croft en una nueva versión de Tomb Raider) y hasta se dejó ver en eventos con su nuevo galán.

Joe, por su parte, también retomó su vida profesional (fuimos a una fiesta de Día de Muertos con él en Cancún) y ahora se lanza de nuevo al ruedo musical con un disco en el que pone sus emociones y vivencias (aunque no diga en concreto que habla de su relación con su ex) en el corazón de su nueva música.

¿Se reconcilian Sophie Turner y Joe Jonas?

La muestra de apoyo de Sophie Turner a Joe Jonas no sólo sorprendió por lo inesperado, también dejó ver una versión madura y amistosa de lo que alguna vez fue una de las parejas favoritas de la industria del entretenimiento.

En un mundo donde muchas ex parejas se lanzan “dardos venenosos” en entrevistas, este pequeño post bastó para enviar un mensaje de respeto y apoyo.

¿Hay reconciliación a la vista entre Joe y Sophie? Eso es poco probable. Pero el detalle demuestra que, incluso después del amor, puede quedar algo bonito: una familia y una que otra historia en común para recordar con cariño o con tristeza y, tal vez, para convertirla en una canción.

Con información de Quién