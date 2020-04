Unorthodox: Las diferencias entre el libro de Deborah Feldman y la exitosa serie de Netflix

Unorthodox ha sido una de la revelaciones de la temporada en Netflix. La ficción, que trata sobre una adolescente judía que se separa de una estricta comunidad jasídica en Nueva York y huye a Berlín, está basada en una historia real. Pero como suele ocurrir con las adaptaciones, no todo se ha plasmado de la misma manera que en la fuente original.

La serie es una adaptación de Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, las memorias escritas por Deborah Feldman. Para aquellos que no conozcan su historia, estas son las principales diferencias entre la producción y la obra original.

LA INFANCIA DE ESTY

El libro dedica más tiempo a la infancia de Feldman en Williamsburg, mientras que Unorthodox de Netflix se centra principalmente en su compromiso y matrimonio con Yakov. La madre de Feldman dejó la comunidad Satmar porque era homosexual. El grupo le advirtió que no se le permitiría llevar a su hija con ella. Como se muestra en la serie, Feldman se fue a vivir con sus abuelos y se separó de su madre durante muchos años.

SU COMPROMISO CON YANKY

El primer encuentro de Esty con Yanky en Unorthodox también se basa estrechamente en el libro, incluido el hecho de que tuvo que esperar a que él diera el primer paso antes de que se le permitiera hablar. Gran parte del diálogo se extrae directamente de las memorias de Feldman. La autora también tuvo que tomar clases de kallah, como se muestra en la ficción, para aprender sobre la vida matrimonial.

MATRIMONIO

En la versión de Netflix, la dificultad de Esty y Yanky para consumar su matrimonio se describe como un problema únicamente de Esty. Aunque Feldman tuvo problemas similares con su propio esposo, Eli, parte de su dificultad para tener relaciones sexuales provenía de Eli y su incapacidad para mantener una erección. No obstante, fue Feldman quien terminó yendo a un médico para encontrar una solución. Uno le aseguró que tenía dos himen, otro dijo que tenía un tabique vaginal, hasta que finalmente fue a un terapeuta sexual que le reveló que tenía vaginismo. Al igual que Esty en la serie, Feldman usó dilatadores e hizo ejercicios y finalmente pudieron consumar su matrimonio.

MATERNIDAD

Es aquí donde Unorthodox comienza a divergir más de la historia real. Mientras que Esty mantiene su embarazo en secreto y huye a Berlín estando aún embarazada, Feldman se quedó con su esposo durante todo el embarazo y los dos criaron a su hijo juntos durante los primeros años de su vida. Se mudaron a la ciudad de Airmont en Nueva York, donde Feldman dio a luz a un niño, Yitzy. Posteriormente fue aceptada en un programa de estudios de literatura. En la serie, Esty huye a Berlín en busca de su madre cuando conoce que está embarazada.

LA HUIDA DE LA COMUNIDAD

La separación de Feldman de su esposo y de la comunidad Satmar no fue tan dramática como en la serie y ella no se mudó a Berlín inmediatamente después. Feldman empeñó sus joyas y algunos regalos de boda para conseguir suficiente dinero, alquiló un coche y junto con Yitzy, que tenía tres años, se mudó a otro lugar de Nueva York. La autora terminó yendo a Berlín tiempo después.

SU VIDA EN BERLÍN

Debido a que el libro termina con Feldman dejando a su esposo y mudándose con su hijo a Nueva York, la aventura de Esty en Berlín como se muestra en la serie es ficción. Mientras que Feldman fue aceptada en estudios de literatura, Esty consigue una beca de música. La búsqueda de Esty que emprenden Yanky y Moishe en Berlín tampoco sucedió en la vida real. También su vida en la capital alemana fue ligeramente distinta. Mientras que Esty conoce inmediatamente con Robert en una cafetería y hace amigos, la experiencia fue diferente y su adaptación fue más paulatina para Deborah.

