Universal Pictures planea trabajar en el remake de Tiburón, el clásico de terror dirigido por Spielberg

El mítico Tiburón, el clásico dirigido por Steven Spielberg en 1975, podría volver a los cines. Universal Pictures está planeando un remake de la mítica cinta de terror, ganadora de tres premios Óscar y que fue candidata a la estatuilla a la mejor película. Esta nueva versión contaría con el apoyo del director de ET y Parque Jurásico, que ejercería de productor.

La compañía perteneciente a Comcast adaptaría de nuevo la novela homónima de Peter Benchley, que publicó en 1974 y que fue la fuente original del filme dirigido por Spielberg. Con lo cual, el remake volvería estar ambientado en la ciudad turística de Amity Island, con sus bañistas como principales víctimas del escualo. Según informa We Got This Covered, Universal está buscando el apoyo del realizador de La lista de Schindler y Los archivos del Pentágono como productor.

De momento, la compañía está buscando al director de esta nueva versión y parece que hay un candidato favorito, el argentino Andy Muschietti, que estuvo detrás de las dos películas de It y Mamá. La última vez que el mítico selacimorfo apareció en la gran pantalla fue en 1987 con Tiburón, la venganza, cuarta entrega de la saga comenzada por la cinta de Spielberg.

Aparte del clásico original, ha habido otras películas de terror con escualos o animales semejantes como protagonistas como Tiburón 3-D: La presa, Megalodón, Deep Blue Sea, Marea letal, Open Water, la saga televisiva Sharknado, A 47 metros o Infierno azul, con diferentes resultados.

Fuente: Sin Embargo