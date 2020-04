Una semana de cuarentena por año: la propuesta de Idris Elba para cuando pase la pandemia

Luego de contraer el COVID-19, el actor Idris Elba ya presenta señales de mejoría. El intérprete de 47 años expresó que ha aprendido varias lecciones de vida durante este tiempo de confinamiento y propone que una vez que la pandemia pase, se haga una vez al año una cuarentena mundial.

El protagonista de series como “Luther” fue una de las primeras celebridades en revelar que dio positivo de coronavirus en marzo, al igual que su colega estadounidense Tom Hanks. A pesar de que solo tuvieron síntomas leves, el británico dijo que a él y su esposa la experiencia les cambió la vida. La califico como “definitivamente aterradora, perturbadora”. Pero más allá de la enfermedad, cree que su principal consecuencia -la práctica del distanciamiento social- debería convertirse en una rutina anual para recordar lo vivido en este 2020.

“Creo que el mundo debería tomarse una semana de cuarentena cada año solo para recordar esta época, recordarnos a todos, en serio“, dijo el británico en una entrevista con The Associated Press. Para Elba, la pandemia ha dejado un mensaje que sirve como un recordatorio de que “el mundo no avanza al ritmo de su propio reloj”.

Tanto Elba como su esposa, Sabrina Dhowre, se unieron a las Naciones Unidas en calidad de Embajadores de Buena Voluntad para generar conciencia sobre el impacto de la pandemia. Ambos son la cara visible del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que busca para reducir el impacto de COVID-19 en agricultores y productores de alimentos en zonas rurales.

El actor agregó que las medidas de distanciamiento funcionan pero no pueden aplicarse en todo el mundo por igual. “Imagina vivir en un barrio pobre donde solo hay un cuarto y seis personas viven contigo. El distanciamiento social es casi ridículo”, afirmó Elba. “Aunque la salud es muy importante ahora … no queremos que la gente olvide lo que viene después de eso”, agregó Dhowre.

El fondo FIDA, con un capital inicial de USD 40 millones, intenta evitar que a la crisis sanitaria se añada una alimentaria.

La pareja tienen raíces africanas: los padres de Elba son de Sierra Leona y Ghana, mientras que la familia de Dhowre Elba es de origen somalí. Ambos visitaron Sierra Leona en diciembre con Naciones Unidas para conocer cómo ha ayudado el FIDA a la gente ahí.

Elba dijo que le preocupaba especialmente cómo afectaría la pandemia del coronavirus en un continente donde los países ya sufren económicamente. “Tenemos que pensar sobre el futuro. ¿Cuáles serán los efectos colaterales?”, dijo.

La pareja se ha estado recuperando en Nuevo México donde el actor estaba en una filmación cuando comenzó a sentirse enfermo, pero planeaba regresar a Londres tan pronto como sea posible. Agregó que se perdió el cumpleaños de su hijo de 6 años por el encierro, pero espera “verlo tan pronto como sea posible”.

Fuente: Infobae