Una mujer asegura que Madonna utilizó una foto de su cuerpo para un montaje de hace seis años

Una mujer llamada Amelia Goldie asegura que Madonna usó una foto de su cuerpo como si fuera el suyo en un supuesto montaje fotográfico que apareció hace seis años en la cuenta oficial de Instagram de la cantante estadounidense, según lo denunció a primeros de marzo a través de su página de TikTok.

En el vídeo se aprecia la imagen publicada por la popular artista junto a la instantánea original de Goldie, que solo se diferencia en el rostro. Ambas están sentadas en la misma postura y lucen una camiseta de Joy Division.

“Cuando Madonna publica una foto de sí misma en Instagram para promocionar su álbum, pero en realidad es tu cuerpo (no estoy bromeando)”, se lee en la grabación. “Cuando Madonna coloca su rostro en tu cuerpo (nunca pensé que sería una frase que diría)”, reza la descripción de la publicación.

La foto de la cantante, que todavía no ha sido eliminada de la cuenta, fue publicada hace seis años en el marco de la promoción de su álbum Rebel Heart.

Goldie, de 28 años, explicó al portal BuzzFeed que, en un primer momento, cuando vio la publicación de Madonna “pensó que era una broma”. No obstante, añadió que se dio cuenta de que era real cuando se percató de que la imagen estaba publicada en la cuenta oficial de la artista.

“SIN RESENTIMIENTOS”

“Intenté comunicarme a través de Instagram con su equipo dos veces, pero no hubo respuesta”, indicó la mujer. Según explica, en caso de que le respondan les diría que se siente halagada, pero que, “sin resentimientos”, desearía que mencionaran el origen de la fotografía utilizada.

Asimismo, confesó que es fan de Madonna y que, de hecho, su canción Hung Up formó parte de su lista de reproducción durante varios años cuando era adolescente.

Desde que la publicación de Goldie se volvió viral en TikTok, su vídeo ya ha recibido más de 300 mil “me gusta”, mientras que algunos internautas han aprovechado para dejar sus comentarios en la imagen de Madonna sobre el supuesto Photoshop. De momento, la famosa cantante, de 62 años, no se ha pronunciado al respecto.

Fuente: Sin Embargo