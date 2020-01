¿Un spin-off de La casa de papel sobre el Profesor y Berlín? Álvaro Morte está dispuesto a hacerlo

La casa de papel, El embarcadero, The Head y ahora La rueda del tiempo. Álvaro Morte no deja de encadenar proyectos, siendo el último en conocerse la superproducción americana para Amazon que adapta la saga literaria de Robert Jordan. El intérprete está ya rodando la serie, aunque las grabaciones no le impidieron acudir a la gala de los Premios MiM. “2020 se presenta muy bien. Arranco con trabajo, que es lo que desearía cualquier actor”, declaró en el evento a ElDiario.es.

En La rueda del tiempo interpreta a un “secundario muy importante”. Un personaje “radicalmente distinto a lo que he hecho antes”, afirmó, celebrando que no tenga “nada que ver con Ramón (The Head), Oscar (El Embarcadero) ni con El Profesor (La casa de papel)”.

Sobre los posibles límites y futuro de la ficción de Netflix apuntó a Álex Pina, su creador, como persona a quien “habría que preguntar”. “Mientras el Profesor me diga dando cosas estaré encantado de cederle mi cuerpo, mi voz, mi pelo y mis maneras para encarnarlo”, destacó, “lo que tenga que venir, seguro que será bienvenido”. Tampoco cierra la puerta a un posible continuación junto a Berlín (Pedro Alonso): “Tenemos una relación maravillosa. Si surge un spin-off o cualquier tipo de proyecto con Pedro, estaré encantado de hacerlo”.

Fuente: ElDiario.Es