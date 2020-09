“Un rapidín y estás al aire”. Acusan a Chabelo de acoso sexual

La actriz y conductora Alexandra Beffer aseguró que Xavier López “Chabelo” la acosó sexualmente durante un casting de televisión.

El incidente fue en 1995, durante las audiciones para el programa “La Cuchufleta”, que organizaba Chabelo y al cual la actriz acudió acompañada de su esposo y su hijo de tres años.

Beffer relató a “TV Notas” que, cuando le dio al “amigo de todos los niños” sus fotografías para la audición, éste la tomo de la mano y le hizo “propuestas grotescas” y le cuestionó qué tan importante era para ella regresar a la televisión.

“Le dije que era muy importante, porque tenía la preparación necesaria en el medio y que sería un privilegio para mí trabajar con él, y me respondió: ‘De ti depende regresar; un rapidín y estás al aire’”, apuntó.

Tras ello, Beffer salió de la audición y lloró por la indignación; agregó que no le mencionó el incidente a su esposo ni a los medios de comunicación.

“Puede ser que Chabelo se moleste, sé que es una persona famosa e importante, pero hay libertad de expresión y no estoy inventando ni difamando. Repito, esto me pasó a mí, a Alexandra Beffer, y si el señor se indigna, pues no debió haber actuado así conmigo porque se exponía a que algún día yo lo ventilara”, añadió.