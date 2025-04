Un millón de primaveras, lo nuevo de Alejandro Fernández

FECHAS DE LA GIRA “DE REY A REY” 5 abril – Mérida, Foro GNP12 abril – Morelos, Jardines de México7 abril – Nuevo Vallarta, Explanada hotel Vidanta18 y 19 abril – Palenque Texcoco25 y 26 de abril – Palenque Aguascalientes2 y 3 de mayo – Palenque MonterreyMayo 10 – Seattle, WA / WAMU Theater @Lumen FieldMayo 11 – Portland, OR / Alaska Airlines’ Theater of the CloudsMayo 17 – San José, CA / SAP CenterMayo 18 – Anaheim, CA / Honda CenterMayo 21 – Highland, CA / Yaamava’ TheaterMayo 23 – Salt Lake City, UT / Maverick CenterMayo 24 – Denver, CO / Bellco TheaterMayo 30 – Houston, TX / Toyota CenterMayo 31 – San Antonio, TX / Frost Bank CenterJun 01 – Austin, TX / H-E-B Center at Cedar ParkJun 06 – Chicago, IL / United CenterJun 08 – Toronto, ON / Coca-Cola ColiseumJun 13 – Reading, PA / Santander ArenaJun 14 – Brooklyn, NY / Barclays CenterJun 15 – Fairfax, VA / EagleBank ArenaJun 19 – Atlanta, GA / Gas South ArenaJun 21 – Miami, FL / Kaseya CenterJun 22 – Estero, FL / Hertz ArenaSep 06 – Fort Worth, TX / Dickies ArenaSep 07 – El Paso, TX / UTEP Don Haskins CenterSep 12 – Phoenix, AZ / Arizona Financial TheatreSep 13 – Las Vegas, NV / MGM Grand Garden ArenaSep 15 – Las Vegas, NV / MGM Grand Garden ArenaSep 19 – Sacramento, CA / Golden 1 CenterSep 20 – Los Ángeles, CA / The Kia ForumSep 21 – San Diego, CA / Viejas Arena