‘Tron Ares’, el regreso de una leyenda digital a 40 años del inicio de la saga

Jared Leto protagoniza la nueva entrega de la saga de ‘Tron’, a 40 años del estreno de la película original protagonizada por Jeff Bridges.

Cuarenta años después del primer viaje a la red, la película Tron Ares busca reactivar una saga que marcó la historia del cine futurista ahora con Jared Leto al mando y una historia que cruza el límite entre lo humano y lo artificial.

‘Tron’: cuando los humanos entraron a las máquinas

En 1982, Tron cambió la forma de entender la ciencia ficción con Jeff Bridges como Kevin Flynn, un programador atrapado dentro del mundo que él mismo creó.

La película adelantó el lenguaje digital mucho antes de que internet existiera. No fue un éxito inmediato pero con los años se convirtió en una joya de culto que inspiró a una generación entera de cineastas y soñadores tecnológicos.

El momento en que Daft Punk salvó la red en ‘Tron Legacy’

Casi treinta años después llegó Tron Legacy, una secuela que volvió a poner en marcha el universo con una estética moderna, incluidas motos de luz, trajes brillantes y una banda sonora legendaria de Daft Punk.

El actor Jeff Bridges regresó junto a Garrett Hedlund y Olivia Wilde para darle nueva vida al legado digital y, aunque no revolucionó la taquilla, sí dejó una huella visual y sonora inconfundible.

Años de silencio y un reinicio necesario

Después de Legacy, Disney intentó continuar la saga con varios proyectos que nunca despegaron.

Guiones reescritos, directores que entraban y salían y prioridades cambiantes dejaron a Tron 3 en pausa durante más de una década.

Sin embargo, el auge actual de la Inteligencia Artificial le devolvió relevancia a la esencia de la saga, ya que el debate entre humanos y máquinas volvió a ser parte de la conversación cultural.

https://youtube.com/watch?v=9KVG_X_7Naw%3Fsi%3D6K4HWqL2EMjLBQcz

Jared Leto entra a la red en ‘Tron Ares’

Tron Ares dirigida por Joachim Rønning marca el renacer de la saga. Jared Leto interpreta a Ares, un programa digital que logra cruzar al mundo real en una historia que mezcla acción, tecnología y dilemas sobre la conciencia.

Al ganador del Oscar lo acompañan Greta Lee, Evan Peters, Gillian Anderson y Jodie Turner Smith; mientras que Jeff Bridges retoma su papel como Kevin Flynn. En cambio, Hedlund y Wilde no regresan, lo que deja espacio para una nueva generación de personajes.

La música de ‘Tron Ares’: nueva era, nuevo sonido de la mano de Nine Inch Nails

La música de Tron Ares corre a cargo de Nine Inch Nails, una apuesta más oscura e industrial que sustituye el brillo electrónico de Daft Punk.

Visualmente, la película busca combinar realismo con estética neón y reflejando el choque entre el mundo digital y el humano.