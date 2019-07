Trey Pearson, el cantante cristiano abiertamente gay

Trey Pearson, el miembro fundador del grupo de rock cristiano Everyday Sunday, mantuvo en secreto su sexualidad durante décadas. Hace algunos años hizo pública su homosexualidad en una carta abierta a sus fans, publicados en la revista (614) Columbus, que explica la dificultad diaria que enfrentó en pretender ser algo que no era por miedo a cómo su iglesia, su Dios, su familia y sus amigos le responderían.

“Crecí en un hogar cristiano muy conservador, donde me enseñaron que mi orientación sexual es una cuestión de elección, y había puesto toda mi fe en eso”, escribió Pearson.

“Nunca antes había admitido que yo era gay, y mucho menos a ninguna otra persona, no quería ser gay, me daba miedo lo que Dios pensaría y lo que todas estas personas que amaba pensarían de mí. Por lo que nunca era una opción para mí. He suprimido todas estas atracciones y sentimientos desde la adolescencia. He intentado toda mi vida ser recto”.

A sus 39 años, Pearson tiene dos hijos; ha disfrutado de una carrera de gran éxito, vendiendo cientos de miles de discos, uno de los cuales entró en el Top Billboard 200. De acuerdo con la revista (614) Columbus, ha realizado giras por todo Estados Unidos y en 20 países.

Pero Pearson mantiene una fe fuerte, él es consciente de que su carta podría acabar con el éxito que ha conocido.

Religión News Network, informó que otros músicos cristianos han revelado ser gays: Ray Boltz, Anthony Williams, Jennifer Knapp y Vicky Beeching. Grandes segmentos de sus audiencias se alejaron como resultado de sus salidas del clóset.

Pearson, dice que ahora puede ser honesto consigo mismo. “Es como si este peso que he estado llevando mi vida entera se ha quitado de mí”, escribió, “y nunca he sentido tanta libertad”.

Pearson publicó imágenes de la cubierta de 614 en la página de la banda de Facebook el martes con el mensaje: “Para mis fans y amigos: Finalmente estoy siendo honesto conmigo mismo, los amo a todos”.

Fuente: Vanguardia