Tres bandas cancelan su presencia en Hell & Heaven por coronavirus

El día de hoy miércoles la OMS dio a conocer que el Coronavirus Covid-19 ya es considerado una pandemia y muchos espectáculos en vivo se han estado posponiendo o cancelando alrededor del mundo, sin embargo el Hell & Heaven sigue en pie, pero ahora con el 90 por ciento de su line up, ya que hasta el momento han sido tres las bandas confirmadas que no vendrán debido a la enfermedad. Charly Félix, vocero oficial del festival metalero, aseguró que hasta el momento sólo ha habido algunos cambios debido a este problema de salud que se ha esparcido por todo el mundo.

La banda italiana de death metal, Fleshgod Apocalypse, por obvias razones dio a conocer que no tocará el próximo domingo 15 de marzo en el Centro Dinámico Pegaso de Toluca, Estado de México. Sin embargo el portavoz de Live Talent no quiso decir qué otras bandas ya cancelaron, porque todavía están gestionando la reposición de su participación en México para otro día.

“Sí ya afecto esto, por ejemplo en los vuelos. Muchas bandas vienen de Europa y tienen conexiones con Estados Unidos y hay un par de bandas que ya les tocó que no los dejaran salir. Todavía no puedo decirlo, pero ya se estará informando el día de mañana, pero el festival está trabajando de la mano con todas las agencias para poder respetar la mayor parte del cartel. Ya es un hecho que se van a caer un par de bandas y que está fuera de las manos del festival.

“A parte de los italianos va a haber un par más, pero no lo puedo decir porque se está trabajando con ellos, porque sí se va a reagendar, obviamente, y pues están muy tristes por la situación, pero el festival está trabajando de la mano con ciertas cosas como otros tipos de vuelos y que todavía podemos acudir a ellas para rescatar algunos grupos. El cartel será respetado un 90 por ciento. El festival va a ser histórico, el montaje está quedando muy padre y el gobierno de Toluca está muy de la mano con el festival”, aseguró Félix.

Tras el anuncio que también dio el gobierno estadounidense de cerrar sus aeropuertos, Félix dio buenas noticias porque bandas como ManoWar ya se encuentran en México. “Ya se previó eso y ya sabemos cuáles bandas no van a poder llegar. Hay muchas bandas que vienen de gira por América, por ejemplo como Jinjer, o sea muchas bandas no tienen ningún problema. Las que viene de Estados Unidos tampoco tienen ningún problema, todavía pueden salir y México no tiene ninguna restricción de entrada. Megadeth no debe tener problema y Deep Purple tampoco”, explicó.

El Hell & Heaven tomará medidas de seguridad para que el público asistentes pueda gozar sin problema alguno el festival, los dos días (14 y 15 de marzo). Un ejemplo de esto es que habrá por todo el lugar lavamanos y gel antibacterial. También tendrán venta de mascarillas y por último se proporcionarán vasos de plástico para reutilizarlos.

“El festival va a contar con muchas cosas que se están trabajando de la mano con Protección Civil. Va a haber anuncios en todas las pantallas y lonas con todas las prevenciones, o sea todo lo que está indicando las autoridades para que el público tome en cuenta. “Sí pueden llegar con mascarillas y aparte nosotros vamos a tener a la venta mascarillas. Hay un montón de normas que se van a tener en el festival y realmente es un tema delicado y lo tenemos junto con las autoridades muy de la mano. México todavía no cancela nada y no se va a cancelar el festival”, aseguró.