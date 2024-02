Travis Kelce habla de su violenta reacción contra el entrenador Andy Reid

Travis Kelce abordó su violenta reacción hacia el entrenador en jefe Andy Reid durante el Super Bowl de 2024 . El jugador de los Kansas City Chiefs, de 34 años, admitió que sus emociones “se le escaparon”, e incluso reconoció que “cruzó una línea” durante el partido.

«Cruzaste la línea, creo que ambos podemos estar de acuerdo en eso», le dijo a Travis su hermano y coanfitrión de su podcast New Heights, Jason Kelce. «Lo hice. No puedo entusiasmarme hasta el punto en que choque al entrenador y eso lo haga perder el equilibrio y esas cosas», reconoció Travis. «Cuando tropezó, pensé: ‘Oh, mierda’ en mi cabeza», añadió.

Travis Kelce habla de su violencia reacción en contra de Andy Reid

El incidente se produjo después de que el corredor Isiah Pacheco perdió el balón a punto de anotar al inicio del segundo cuarto, lo que habría dado a los Chiefs la ventaja sobre los 49ers de San Francisco. Kelce , que no estaba en el juego durante la jugada, se acercó a Reid y lo agarró del brazo izquierdo mientras le gritaba.

El entrenador pareció tropezar unos pasos antes de recuperar el equilibrio y su compañero Jerick McKinnon alejó a Kelce mientras todavía le gritaba al entrenador.

«Soy un tipo apasionado. Amo al entrenador Reid, el entrenador Reid sabe cuánto amo jugar para él, cuánto amo ser un producto de su carrera como entrenador», continuó Travis en el podcast.

Sin embargo, explicó que su arrebato «llegó en un momento en el que no estábamos jugando muy bien, yo no estaba jugando muy bien y… esas emociones se me escapan».

Travis insistió en que no presionó a Reid y agregó que si este último salía del equipo por esta situación, él también dejaría a los Chiefs. «No jugaré para nadie más que para Big Red. Si se da por vencido este año, me iré con él, hombre», dijo.

«Es definitivamente inaceptable», continuó Travis. «El entrenador Reid en realidad se acercó a mí después de eso y ni siquiera tuvo palabras duras para mí… simplemente me hizo saber: ‘Oye, me encanta tu pasión, tengo cámaras mirándome por todos lados, hombre’. No quieres que esto suceda. Me entusiasmó aún más conseguir una victoria para él, hombre, porque eso es lo mucho que amo a ese tipo, hombre».

“Me entusiasmó aún más salir y conseguirle una maldita victoria”, dijo, y agregó: “Big Red, lo siento si te atrapé con ese golpe bajo, nene”.

Tanto Kelce como Reid restaron importancia al incidente después del partido y se negaron a repetir lo que había dicho Kelce. «Voy a mantener eso entre nosotros, a menos que mi micrófono esté encendido y se lo haya dicho al mundo», dijo Kelce a ESPN , riéndose de la polémica. «Solo le estaba diciendo cuánto lo amo», agregó.