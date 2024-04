Tras 25 años sin verse, Madonna se reúne con sus primas y las invita a su show

Madonna recién se presentó en Tampa, Florida como parte de su Celebration Tour y tuvo a unos invitados muy especiales. Entre el público estaban familiares que no había visto desde hacía 25 años y los saludó desde el escenario aunque para no exhibirlos, prefirió no señalarlos directamente.

Madonna se reúne con sus primas tras 25 años sin verse

“Tengo a dos primas que están entre la audiencia esta noche. No las estoy señalando. Sólo digo que mi madre es su tía y no las he visto desde hace mucho tiempo. No lo sé, tal vez unos 25 años. Espero que disfruten viéndome esta noche”, expresó la llamada Reina del Pop.

La intérprete de éxitos como Material Girl, que es mamá de Lourdes con su expareja Carlos León y su hijo Rocco con su exmarido Guy Ritchie, y también es madre adoptiva de David Banda, Mercy James y las gemelas Stella y Estere, también habló acerca de la maternidad.

Madonna habla sobre la maternidad

“Todo lo que he hecho en mi vida, no tiene sentido en comparación con ser madre. No estoy tratando de sonar cursi ni nada por el estilo, porque es un trabajo de tiempo completo. Así que gracias por hablar sobre la familia, la maternidad y el amor. ¿Verdad? Porque de eso se trata”, comentó la artista.

“Es por eso que estoy aquí. Por eso sigo teniendo este trabajo porque amo lo que hago y también porque llevan 40 años apoyándome, así que, gracias. Gracias por su amor y apoyo durante cuatro malditas décadas. No lo doy por sentado”, apuntó.

Con información de Quién