Tony Meléndez rompe en llanto al quedarse sin voz en pleno concierto en Coahuila

Entre lágrimas, Tony Meléndez, vocalista del Conjunto Primavera vivió la pesadilla de todo cantante: perder la voz en pleno concierto.

El intérprete se disculpó con el público de Allende, Coahuila, luego de que a la primera canción, comenzando el show en la plaza principal del municipio mexicano, no pudiera realizar su presentación en las Fiestas Patrias.

“Tengo 30 años dentro en Primavera. He sido una persona quizá un tanto desordenada en mi vida personal, pero en mi vida profesional soy una persona muy responsable y creo que eso es lo que vale para seguir adelante. Desde el fondo de mi corazón les pido una disculpa por no poder hacer mi trabajo como quiero….”, dijo al momento que se quedó sin voz y no se le entendió más, mientras el público que se congregó frente a la Presidencia Municipal lo ovacionaba y gritaba “Tony, Tony”.

“Desafortunadamente salió una lesión en una cuerda vocal, yo creo que ustedes escucharán que mi garganta no está en condiciones de poder cantar, en ese sentido tenemos que posponer la presentación”, expresó luego el vocalista del grupo en un video que subió al Facebook oficial de Conjunto Primavera.

Señaló que es la primera vez, en 34 años de carrera, que le pasa algo así.

“Es un tema que está fuera de mi alcance, de mi control, es la primera vez que me sucede.

“Son causas de fuerza mayor, mis cuerdas no están en condiciones para poder darles un espectáculo digno de todos ustedes. Les ruego que nos disculpen”, dijo visiblemente afligido.

La presentación en Matamoros, Coahuila, del 16 de septiembre, la pospuso, pero después lograron presentarse con éxito en el Palenque de Zacatecas, donde Tony no tuvo problemas con su voz.