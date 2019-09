Tom Welling volverá a interpretar a Superman para Arrowverse

Tom Welling volverá a ponerse el traje de Superman para el ‘crossover’ Arrowverse de DC.

El actor que dio vida a Clark Kent en la serie Smalville se unirá a los actores Tyler Hoechlin y Brandon Routh, los cuales también fueron ‘El hombre de acero’ alguna vez.

Las pláticas comenzaron hace unas semanas cuando los productores buscaban múltiples versiones de Superman en distintos periodos de tiempo para ‘Crisis on Infinite Earths’.

Aunque al principio no quería, finalmente Welling aceptó la oferta.

“Por ocho años, Arrow ha estado en los hombros de Smallville. No habría Arrow y por lo tanto no Arrowverse. Así que cuando empezamos a platicar sobre ‘Crisis on Infinite Earths’ nuestra prioridad era convencer a Welling”, dijo Marc Guggenheum, el productor y creador de la serie.

Al momento no sabemos si usará el traje del superhéroe o solamente aparecerá como su alter ego Clark Kent.

El crossover unirá a todas las series de la franquicia: Arrow, The Flash, Supergirl, DC´s Legends of Tomorrow y Batwoman.