Tom Shippey, experto en J.R.R. Tolkien, ya no estará involucrado en la serie de El señor de los anillos

Tom Shippey, un reconocido experto en la obra escrita por J.R.R. Tolkien, se ha desvinculado de la serie de televisión de El señor de los anillos de Amazon Prime Video.

Según informa el medio especializado The One Ring, durante una charla online en directo, se le preguntó al presidente de la Universidad de Signum, Corey Olsen, sobre la participación de su colega en El señor de los anillos de Amazon. “He hablado con Shippey. ¿Sigue involucrado? No lo creo”, contestó. Ni Amazon ni Shippey se han pronunciado públicamente al respecto.

Shippey fue confirmado como parte del equipo creativo de El Señor de los anillos a través de un video lanzado en 2019. El experto es conocido por sus dos libros centrados en la vida de Tolkien: El camino a la Tierra Media de 1982 y J.R.R. Tolkien: Autor del siglo en 2000. El autor también participó como asesor en la trilogía de películas de El señor de los anillos de Peter Jackson.

La serie de televisión de Amazon se anunció por primera vez en 2017, cuando la compañía invirtió mil millones en el desarrollo del proyecto. La producción en Auckland, Nueva Zelanda, se detuvo recientemente debido a la pandemia de coronavirus.

Los dos primeros capítulos de la serie estarán dirigidos por el español J.A. Bayona (Jurassic World: El reino caído) y contará en su reparto con Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Maxim Baldry y Daniel Weyman.

Fuente: Sin Embargo