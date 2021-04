Tom Holland volverá a colaborar con la plataforma Apple TV+ para la serie The Crowded Room

El actor Tom Holland y la plataforma Apple TV+, que colaboraron recientemente en la película Cherry (2021), volverán a unir sus caminos en la serie The Crowded Room.

El gigante digital anunció este jueves en un comunicado que Holland será el primer protagonista de esta nueva serie antológica, un término que en la industria televisiva se emplea para las producciones de la pequeña pantalla en las que cada temporada presenta una trama y unos personajes diferentes.

Holland, toda una estrella de Hollywood por interpretar a Spider-Man en las últimas cintas de Marvel, dará vida en The Crowded Room a Billy Milligan, un criminal que padecía trastorno de identidad disociativo y que logró ser la primera persona en EU en ser declarado inocente de un delito por sufrir esa enfermedad.

Akiva Goldsman, ganador del Óscar al mejor guión adaptado por A Beautiful Mind (2001), escribirá esta nueva serie y también será productor ejecutivo.

Con diez episodios en total, la primera temporada de The Crowded Room se basará en la biografía The Minds of Billy Milligan (1981) que escribió Daniel Keyes.

Este será el segundo trabajo conjunto de Holland y Apple TV+ tras Cherry, película que se lanzó en marzo y en la que el joven actor daba forma a un drama sobre el trastorno postraumático y la adicción a las drogas.

“Fue sin duda el papel más difícil que he interpretado”, admitió Holland en un encuentro con los medios en el que participó Efe.

Los hermanos Anthony y Joe Russo, que dirigieron el enorme éxito taquillero de Avengers: Endgame (2019), fueron los realizadores de Cherry.

Holland también presentó en marzo Chaos Walking, una cinta de ciencia-ficción que coprotagonizó con Daisy Ridley, que tuvo un gran presupuesto de alrededor de 100 millones de dólares y que se estrelló en los cines al lograr solo 21 millones de recaudación.

El intérprete británico volverá a meterse en el traje de Spider-Man en Spider-Man: No Way Home, una cinta que se estrenará en diciembre y que dará continuación a Spider-Man: Homecoming (2017) y Spider-Man: Far from Home (2019).

Fuente: Sin Embargo