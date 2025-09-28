Tom Holland reaparece tras el accidente que sufrió durante el rodaje ‘Spider-Man: Brand New Day’

El pasado viernes 19 de septiembre, Tom Holland fue hospitalizado tras sufrir una conmoción cerebral mientras filmaba una escena de acción para la nueva película Spider-Man: Brand New Day.

Según reportes, una de las cuerdas del arnés de seguridad se rompió, provocando que el actor de 29 años se golpeara la cabeza.

Tom Holland reaparece tras su accidente durante el rodaje Spider-Man: Brand New Day

Esa misma semana, Tom Holland participó en un evento para The Brothers Trust, la organización benéfica que dirige con sus tres hermanos: Sam, Harry y Paddy Holland, que se celebró en la casa de subastas Christie’s de Londres, donde estuvo acompañado de su prometida Zendaya.

Pero no fue hasta la tarde de ayer que el propio actor se pronunció sobre el accidente que sufrió a través de sus redes sociales.

“Qué noche. Otro gran éxito. The Brothers Trust significa más para mí de lo que podría expresar, y tengo que agradecer enormemente a mi madre y a sus maravillosos amigos por organizar otra noche increíble. Recaudando dinero para causas fantásticas y divirtiéndonos haciéndolo”, escribió el actor.

“Siento haberme tenido que ir temprano, pero me siento mejor y me estoy recuperando. Muchísimas gracias a mi papá por encargarse de la velada después de mi partida. El espectáculo se volvió mucho más divertido», agregó.

El evento The Brothers Trust apoyó a la organización benéfica Java Joy, que tiene como objetivo proporcionar empleo para adultos con discapacidades.

¿Qué le pasó a Tom Holland?

Tom Holland fue ingresado de urgencia a un hospital en Watford, Inglaterra, tras sufrir una caída durante el rodaje de Spider-Man: Brand New Day.

De acuerdo a medios internacionales, el actor se golpeó la cabeza mientras filmaba una escena de acción y fue diagnosticado con una conmoción cerebral.

«Una cuerda se rompió en un arnés de seguridad y Tom recibió un golpe en la cabeza. Estaba previsto retomar el rodaje en Londres el jueves, pero el equipo fue instruido a detener todo durante dos semanas», dijo una fuente a The Sun.

El plan era que las grabaciones se retomen en Londres en octubre, sin embargo, la producción señaló que la prioridad es la recuperación del protagonista, sin presiones innecesarias relacionadas con los costos que implica detener un set de esta magnitud, pues se reveló que cada jornada de rodaje inactiva representa pérdidas de alrededor de 1.5 millones de libras.

Con información de Quién