Tom Holland es hospitalizado tras sufrir accidente por Spide-man 4

Tom Holland -29 años de edad- fue hospitalizado tras sufrir un accidente durante el rodaje de Spider-Man: Brand New Day.

El actor fue trasladado a un hospital de Glasgow, donde se realizaba la cuarta entrega de Spider-Man.

¿Qué le pasó a Tom Holland? El actor sufrió un accidente

Tom Holland fue ingresado al hospital Watford, Inglaterra tras sufrir una conmoción cerebral tras golpearse la cabeza.

El accidente se registró el pasado viernes 19 de septiembre en Leavesden Studios.

El actor se encontraba grabando una escena de Spider-Man: Brand New Day cuando ocurrió el accidente.

Una doble de acción también resultó lesionada y también fue hospitalizada.

Hasta el momento, se desconoce el actual estado de salud de Tom Holland, quien llevaba semanas grabando la nueva película de Spider-Man en Londres y Escocia.

La producción de la película solicitó ayuda médica a las 10:30 de la mañana del pasado viernes.

Spider-Man: Brand New Day se estrenará en julio de 2026, pero se desconoce si debido al accidente de Tom Holland la película tendrá un atraso en su producción.

Esto se sabe del actual estado de salud de Tom Holland

Dominc Holland, padre de Tom Holland, se presentó a una cena benéfica en Londres y confirmó que el actor está estable.

Pero, Tom Holland se tomará un descanso y pausará las grabaciones de la nueva entrega de Spider-Man.

Tom Holland y Zendaya -de 29 años de edad- también acudieron a esta cena, pero se retiraron temprano del evento.

Trascendió que autoridades inglesas podrían abrir una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente de Tom Holland y la doble de acción.

Marvel Studios ni Sony Pictures han compartido un comunicado para hablar de la salud del actor o qué cambios tendrá la película tras el accidente de Tom Holland.

Fans de Tom Holland han expresado su preocupación por el actor en redes sociales, incluso lanzaron el hashtag “#GetWellTom”, el cual es tendencia.