Tom Holland asegura que rechazó una oferta para participar en el remake de Volver al Futuro

Muchos han sido los rumores acerca del retorno de la saga Volver al Futuro, por ejemplo un posible remake que habría propuesto como protagonista a Tom Holland, sin embargo el actor rechazó la oferta.

Durante una entrevista con la BBC Radio 1, Holland fue cuestionado acerca del clip deep fake que protagoniza junto a Robert Downey Jr., interpretando a Marty McFly y al Dr. Emmett Brown respectivamente, en una de las escenas de Volver al Futuro.

De acuerdo con su respuesta, existieron conversaciones para hacer realidad una nueva versión de la cinta, sin embargo decidió no dar muchos detalles para no hablar de más pues parece ser que no lo tenía permitido, por lo que optó por cambiar de tema diciendo que podía realizar la misma parte del deep fake.

“Mentiría si dijera que no hubo conversaciones en el pasado sobre hacer algún tipo de remake, pero esa película es la película más perfecta, o una de las más perfectas, una que nunca podría mejorarse”, aseguró.

El actor del Universo Cinematográfico de Marvel también enfatizó que “si Downey Jr., y yo pudiéramos filmar esa escena que rehicieron por diversión, él podría pagarla porque tiene mucho dinero. Yo cobraría mis honorarios y podríamos rehacer esa escena”.

Cabe destacar que el director Robert Zemeckis ha dicho que en la tercera parte le pusieron punto final a la historia a pesar de las múltiples peticiones de los fans de continuar con la saga, ya que para él el único actor que podría interpretar a Marty McFly es el canadiense Michael J. Fox, sin embargo enfermó de parkinson y si no apareciera en la pantalla grande, la trama perdería su magia.

Hasta la fecha lo más cercano que hay entre Tom Holland y Volver al Futuro es la escena que un usuario recreó, cambiando los rostros de los protagonistas.

Fuente: Sin Embargo