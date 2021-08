Tom Hardy quiere dejar la actuación para ser panadero

Tom Hardy es uno de los actores que ha ganado renombre en Hollywood principalmente después de protagonizar Venom, de la cual dentro de poco se estrenará la segunda parte.

Aunque se podría pensar que el actor está en el mejor momento de su carrera y que podría seguir en la actuación, él mismo ha declarado que desea dejar de trabajar en la industria para dedicarse a una de sus pasiones: preparar pan.

En una entrevista para Esquire, Tom Hardy se sinceró y contó que durante la pandemia decidió aprender cosas nuevas, una de ellas a realizar masa madre y preparar pan casero con ella, esta actividad le gusta tanto que incluso podría pensar en la posibilidad de dejar atrás Hollywood y abrir una cafetería en donde venda el pan que cocina.

“Ahora tengo menos razones para trabajar. Si tienes un techo sobre tu cabeza, una cama y comida en la heladera, ¿qué más? Porque la vida no es un ensayo general. Pasa una sola vez”, dijo el actor. Emocionado por su nueva pasión, Tom Hardy contó en la entrevista que aprendió mucho de la panadería y que incluso aún tiene levadura fresca que cuida mucho. “Todavía tengo la levadura fresca. Hay que cuidar de ella todos los días. Es un compromiso. De hecho, me las he arreglado para conseguir dos en caso de que a alguien se le caiga una al suelo o de que el frasco explote y pierdas un año y medio de trabajo”.

Tom Hardy mencionó que durante la pandemia su rutina era arreglar su jardín por quince minutos, ayudar a sus hijos con sus deberes y después preparar pan artesanal.

“Lógicamente ahora no gano tanto dinero, pero la actuación seguirá estando ahí para mí y me quedan muchos papeles por interpretar en el cine. Es posible que, en el futuro, la gente me vea protagonizando alguna comedia romántica horrible (…), mi prioridad ahora son mis hijos Ahora más que trabajar, me gusta estar con ellos, verlos crecer, estar en forma, comer bien y esas cosas”, comenta. “Estaba pensando que podría abrir un café especializado en masa madre. Y vender café y pan de masa madre, y organizar clases de jiu-jitsu y reuniones de alcohólicos anónimos”.

Finalmente, el protagonista de Venom declaró que con los años ya no le importa lo que la gente opine de él y que para él lo más importante es estar con su familia. “Actuar siempre es una catarsis para mí y me encanta mi trabajo, pero yo soy mucho más tranquilo, no como mis personajes. Y ahora que me hago mayor, pienso más en mí y en los míos, y menos en lo que la gente opina de mí”.

Información de Milenio