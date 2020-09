Tom Cruise impresiona con acrobacia en filmación de Misión: Imposible 7

El actor estadounidense Tom Cruise protagonizó una espectacular acrobacia durante el rodaje de su nueva película, ‘Misión: Imposible 7’. Al encarnar nuevamente al agente Ethan Hunt, y sobre una motocicleta a toda velocidad, saltó al vacío desde una rampa construida en la ladera de la montaña Helsetkopen (Stranda, Noruega), reportaron medios locales.

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y

