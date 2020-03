TODXS NOSOTRXS, la serie brasileña para HBO que celebra la existencia de las personas LGBTQIA+

Series para el público joven que muestran la diversidad sexual y de género caen por decenas en las plataformas de streaming, sin embrago, son pocas las que realmente profundizan sobre la comunidad LGBTQIA+ de una forma más honesta y exponiendo no sólo un lado de la moneda.

Éste es el caso de TODXS NOSOTRXS, la nueva serie original de HBO. La producción creada en Brasil trata temas como la inclusión, la aceptación y el uso del lenguaje inclusivo de una forma que no parezca un anunció educativo, pero que sí muestra a esta comunidad tal como es sin estereotipos.

La historia se centra en Rafa (Clara Gallo), joven de 18 años, pansexual y de género no binario, que decide dejar a su familia para viajar a São Paulo para vivir con su primo Vini (Kelner Macêdo), quien a su vez vive con su mejor Maia (Julianna Gerais). Los tres jóvenes con luchas distintas pero en pro de la diversidad de género, entre otras causas, se unen para afrontar día a día sus miedos y poder conocerse mejor.

“Estamos hablando de una persona no binaria que usa lenguaje inclusivo, o sea, de género natural. En el proceso de interpretación traté de ir profundizándome en lo que sería la no binariedad que es una discusión reciente, pero que nos trae temas muy importantes en la actualidad, estamos tratando de deconstruir los patrones que son impuestos por una sociedad conservadora, machista, patriarcal, y al hablar de este tema enfrentamos todos estos pilares destructivos que violentan nuestra existencia”, dijo en entrevista con SinEmbargo, Clara Gallo.

“La serie va mostrar las formas de existencia que quedan al margen, mostrar que estas personas sí existen y tiene sus momentos, tiene su vida, sus momentos felices”, agregó.

La serie dirigida Vera Egito, quien comparte el crédito de guionista junto a Daniel Ribeiro, contó para este diario digital que la idea de crear esta serie no nace de la idea de “educar” a nadie, sino de festejar la existencia de estas minorías.

“Nos interesan estos temas porque nos parece que son existencias legitimas. La pregunta que nos tenemos que hacer es otra, es por qué las producciones de hoy no tienen a estos personajes LGBT”, cuestionó la directora.

La comedia dramática, de ocho episodios de 30 minutos de duración, a voz de sus protagonistas, es una serie que además ayudará a reflexionar sobre la comunidad LGBTQIA+ que hoy día aún vive constantemente atacada por quienes violan sus derechos.

El actor Kelner Macêdo ve urgente mostrar este tipo de temas en la televisión que no suelen discutirse en la industria del entretenimiento, como el hecho de que en Brasil se asesine a más personas transexuales, que en todo el mundo.

“Yo como actor joven, como gay, creo que la serie viene en un momento importante. Hoy estamos en un momento difícil aquí en el que la gente va perdiendo sus derechos y quedando al margen de la discusión, por eso traemos a este tema y a estas personas al centro, al enfoque principal. Son temas muy necesarios en este momento”, opinó.

Algo muy importante de destacar de este serie original de HBO es que un tercio de su elenco es interpretado por personas trans y/o de género no binario. A diferencia de lo que aún prolifera en Hollywood u otros estudios que siguen contratando a personas cisgénero (las cuales tienen una identidad de género que coincide con su fenotipo sexual) para dar vida a estos papeles.

“Siempre fue un grupo subrepresentado tanto en términos de personajes, como actores, actrices, actuantes. Siempre que había un personaje trans era una persona ‘cis’ quien interpretaba al personaje, nosotros lo que quisimos fue cambiar eso. Tenemos el 37 por ciento del elenco con guión que son personas trans”, destacó Daniel Ribeiro, el creador del drama.

Cada domingo llegará a cada domingo un episodio nuevo. TODXS NOSOTRXS a 40 países a través de los canales de HBO y la aplicación HBO GO para reconfigurar la manera de cómo se está mostrando a esta comunidad. El elenco desea que no sólo se muestre su sufrimiento sino también sus momento felices.

“Es una serie súper divertida. Estamos tratando temas serios, pero es una comedia dramática al fin y al cabo, entonces es muy ligera, tiene como una ligereza cotidiana. Como LGBT, como negros o mujeres, sufrimos opresión, pero también el día a día no es siempre tan pesado, tan difícil. Quiero invitar a las personas de la comunidad LGBT y también quienes no lo son, para que vean la serie con el corazón abierto. Me parece que se puede crear mucha empatía con los personajes. Es una oportunidad de conocer este universo visto desde otra perspectiva y ojalá le agregué tanto a las personas que lo van a ver como a nosotros nos pasó”, finalizó Julianna Gerais.

Fuente: Sin Embargo