Todos los tatuajes que Ángela Aguilar se ha hecho dedicados a Christian Nodal

Ángela Aguilar está estrenando un nuevo tatuaje dedicado a Christian Nodal: la palabra «Amé», en alusión al último hit del Forajido. Te contamos todos que se ha hecho en honor a su esposo.

Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen disfrutando de su vida de casados . El 1 de mayo pasado, la hija de Pepe Aguilar estrenó la canción El equivocado, dedicada a su esposo, quien no dudó en reconocer públicamente la emoción que le causó escucharla.

“Cuando me mostró la canción ‘El Equivocado’, me tocó profundamente el corazón. La verdad que también ese video me sacó lágrimas”, aseguró Christian a la prensa.

El video de dicha canción muestra a la pareja en un momento muy personal: sus recientes vacaciones en un yate en playas mexicanas. Entre sus momentos románticos y sus paseos en moto acuática destacó una toma que dejó en evidencia un nuevo tatuaje en el cuerpo de Ángela: la palabra «Amé», que hace referencia al último lanzamiento musical del llamado «Forajido».

Los tatuajes que Ángela se ha hecho por Christian Nodal

Sin embargo, el tatuaje de la canción Amé no es el único que tiene la cantante ni el primero hecho por su amor a Nodal. En en junio del año pasado, en entrevista para Quién, nos reveló que en ese momento tenía 10 tatuajes, por lo que ahora contaría con 11.

Dado que es una mujer muy reservada, hay algunos que mantiene en secreto. Sin embargo, son por lo menos tres los dedicados a su esposo Christian Nodal.

En junio pasado, en portada de Quién, Ángela reveló el tatuaje que se hizo en una mano: las iniciales de su esposo «CN».

Otro de los tatuajes pensados en su esposo, es el número «11», el cual es muy significativo para ella, pues es la fecha de nacimiento de Nodal (11 de enero de 1999) y el mes de la muerte de su abuela Flor Silvestre (25 de noviembre de 2020). De esta forma, Ángela contaría con tres tatuajes inspirados en él.

Los tatuajes de Ángela Aguilar y sus significados

Todos los tatuajes de la cantante de regional han sido grabados en su piel porque tienen un significado especial. Por su devoción católica, la cantante tiene tatuado en las costillas el corazón de Jesucristo junto al versículo de la cita bíblica: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”.

Ángela también tiene en la espalda el tatuaje de una flor en representación a su abuela, la fallecida Flor Silvestre. Este fue hecho por el gran cariño y cercanía que tuvo con ella.

Otro de los tatuajes que ha mostrado es una constelación que lleva en la espalda.