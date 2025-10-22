Todos los detalles de la boda de Alana Hadid; sus hermanas Gigi y Bella robaron miradas como sus damas

Alana Hadid, media hermana de Gigi y Bella, se casó en una íntima boda en la casa de su padre en Los Ángeles rodeada de sus seres queridos, entre ellas las supermodelos que caminaron descalzas por el altar.

La boda de Alana Hadid fue todo lo que podíamos esperar de la primera boda del clan Hadid: elegante, íntima y muy profundamente emotiva. La media hermana del dúo favorito de la moda contrajo nupcias con Ross Williams, ex-productor de Hollywood, en una ceremonia celebrada en la casa de su papá en Los Ángeles.

Todos los detalles de su boda de Alana Hadid, hermana de Gigi y Bella

La celebración se realizó al aire libre, en el jardín de la residencia de Mohamed Hadid, en un ambiente bohemio pero de lujo. Alana caminó por el altar con un velo bordado con un diseño de diferentes flores originarias de California acompañado de un vestido Vivienne Westwood vintage, cumpliendo su requisito de portar un vestido con historia para un día tan importante.

Las joyas fueron tan especiales como su vestido, pues tuvo una combinación entre piezas familiares y otras hechas a la medida: sus aretes de amatista fueron un regalo de su madre, Mary Butler, sus collares fueron diseñados por la marca de joyas de laboratorio Dorsey, y una argolla de matrimonio de oro con un diamante firmado por Sofia Kaman, experta en joyería sostenible y curadora de diamantes antiguos.

(Fuente: Mango Studios.)

La pareja lleva un estilo de vida sencillo y orientado a su familia, lo cual dejaron ver desde el primer día de su compromiso, pues el anillo con el que Williams pidió la mano de Hadid fue nada más y nada menos que el anillo de su madre, con una amatista en corte trillón. Además, Alana llevó consigo el anillo de su abuela en el ramo. Para las hermanas Hadid es extremadamente importante sentirse conectadas con su cultura, por lo que la ceremonia estuvo llena de detalles y tradiciones palestinos.

La novia tuvo cuatro cambios desde su ensayo hasta la recepción: llevó un vestido Clio Peppiatt, un set de Sandra Mansour, un vestido Vivienne Westwood y finalizó la celebración con un vestido Sandra Mansour.

La pareja se aseguró de estar rodeados de la gente que más quieren, incluida la hija de Ross Williams, quien ahora formará parte de la familia Hadid-Williams con Alana como su madrastra. Gigi, Bella, Marielle y Anwar Hadid fueron todos partícipes de este importante momento en la vida de su hermana mayor como sus damas (y caballero) de honor, desfilando– como sólo los Hadid saben hacerlo– descalzos y vestidos de verde hasta el altar al ritmo de «Ya Tal3een», una canción de la artista palestina Dana Salah. Todos los símbolos buscaron honrar a ambas familias antes de convertirse en una sola.

¿Quién es Alana Hadid, hermana mayor de los Hadid, y a qué se dedica?

A pesar de llevar el apellido Hadid, Alana ha construido su propio camino independiente de la fama de su familia en las pasarelas, aunque recientemente y a la edad de 40 años hizo su debut en la Semana de la Moda de Copenhague para la marca Saks Pott a pesar de nunca haber modelado antes. Principalmente es una empresaria, diseñadora y activista enfocada en la resistencia a través del arte. Su compañía productora y distribuidora cinemtográfica Watermelon Pictures es reconocida por su trabajo con cineastas palestinos y de otros grupos marginados alrededor del mundo, buscando ser una plataforma para el cambio y el discurso intercultural.

Ha demostrado que comparte la vena creativa de sus hermanas, aunque su principal pasión se centra en enfocar esa imaginación en temas de relevancia social y política.

LOS ANGELES, CALIFORNIA – APRIL 25: (L-R) Vin Arfuso and Alana Hadid attend the Watermelon Pictures private screening of «Walled Off» at The London Hotel on April 25, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Rodin Eckenroth/Getty Images for Watermelon Pictures) (Rodin Eckenroth/Getty Images for Watermelon Pict)

Incluso si no es tan mediáticamente reconocida como parte de la familia Hadid, lleva una gran relación con sus hermanos y papá. Tiene como prioridad a su familia y tener una conexión profunda con ellos.

¿Cuántos y quiénes son los hermanos Hadid?

La familia Hadid siempre llama la atención por su amplitud y belleza. Alana y Marielle son las hermanas mayores, hijas del primer matrimonio de Mohamed Hadid con la artista y diseñadora de interiores Mary Butler. Por otro lado están Gigi, Bella y Anwar, quienes nacieron de su relación con la modelo y (también) diseñadora de interiores, Yolanda Hadid.

Sin embargo, la familia tuvo un gran descubrimiento a inicios de este año: Aydan Nix, la hija menor «perdida» de los Hadid, quien creció en Florida alejada de la familia pues desconocía su parentesco a Mohamed Hadid. No fue hasta una prueba de ADN realizada por curiosidad que la joven de 23 años descubrió su lugar en una de las familias más famosas de esta generación, quienes lejos de convertirlo en un escándalo, integraron a la más nueva adición a su núcleo familiar para mostrar una unión cada vez más sólida. Aydan decidió seguir el legado de su apellido y convertirse en modelo.

(Getty Images/Instagram @toospoiled)

¿Quién es Ross Williams, esposo de Alana y nuevo miembro de la familia Hadid?

Ross Williams llegó a la fama como productor de televisión y cine, aunque ahora se dedica a iniciativas relacionadas a la salud mental y promover el cuidado de la misma. La pareja se conoció a través de una aplicación de citas y tuvieron una conexión inmediata, como lo contó la hermana Hadid.

Se comprometieron en 2024, en la fecha de cumpleaños de Alana, y su boda ocurrió el 18 de octubre, en el aniversario de los padres del novio en un homenaje a su historia familiar y con el propósito de crear su nuevo legado junto a Alana.

La boda de Alana Hadid marcó un momento clave para la familia, siendo la segunda hija en casarse después de Marielle, quien contrajo matrimonio con un ingeniero civil de nombre Sammy Aflalo. Como es costumbre, los Hadid mostraron su amor y unidad como familia, una de las más icónicas en el mundo de la moda.