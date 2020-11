Todo lo que llega a Netflix en diciembre

Como todos los meses, Netflix renueva su catálogo de series y películas para que sus usuarios tengan contenido nuevo constantemente. En el último mes del año, el servicio de streaming presentará nuevas series originales y nuevas temporadas de tus shows favoritos para que puedas disfrutar como más te guste.

En diciembre 2020, Netflix Latinoamérica presentará nuevas series originales como El Desorden que dejas. Nuevas tempordas de series originales como la cuarta y última entrega de El Mundo Oculto de Sabrina. Y nuevas tempordas de otros exitosos shows como Vikingos.

Estas son todas las series y nuevas temporadas que llegarán a Netflix Latinoamérica en diciembre 2020.

Las películas navideñas que nos formaron – Original de Netflix

1 de diciembre

Segunda temporada de The Movies That Made Us, está vez con un especial navideño. Netflix anunció dos nuevos episodios de la serie documental que muestra cómo se realizaron nuestras películas favoritas con entrevistas a sus protagonistas, directores, camarógrafos y más.

El primer episodio se centrará en el film Elf, protagonizado por Will Ferrel. El segundo, el clásico de Tim Burton, The Night Before Christmas.

Big Mouth – Temporada 4

4 de diciembre

Una nueva temporada de una de las seies animadas más aclamadas de los últimos tiempos. Big Mouth llega con nuevos desafios para sus personajes en las vacaiones de verano. “La ansiedad es un monstruo que te sigue a todas partes”, decribe el tráiler presentando a un nuevo personaje: Tito, el mosquito de la ansiedad.

Loading video

Selena – Nueva serie original de Netflix

4 de diciembre

La nueva serie original de Netflix contará la historia real de la cantante Selena Quintanilla, la reina de la música tex-mex. Fue creada por Raymond Arturo Perez y está protagonizada por Christian Serratos (The Walking Dead), Gabriel Chavarria (El Planeta de los Simios) y Rico Aragon (I Live With Models).

Loading video

Señor Iglesias – Temporada 3

8 de diciembre

Gabe sigue inspirando a sus alumnos a buscar sus sueños y nunca rendirse. Pero esta vez, deberá aplicar sus enseñanzas en su propia vida cuando comience una nueva relación amorosa.

Loading video

Alice in Borderline – Nueva serie original de Netflix

10 de diciembre

Una nueva producción japonesa de Netflix. Alice in Borderline es un thriller de ciencia ficción al mejor estilo Hollywood. Sigue a un joven adicto a los videojuegos que es transportado, junto a sus dos amigos, a una realidad paralela en la que Tokio se encuentra en una era postapocalíptica.

Loading video

El Desorden que dejas – Nueva serie original de Netflix

11 de noviembre

De los creadores de Élite, Carlos Montero y Dario Madrona traen su nueva serie española para Netflix. El Desorden que dejas estará protagonizada por Aron Piper, Inma Cuesta, Roberto Enríquez, Bárbara Lennie y Tamar Novas.

Cuenta la historia de una mujer que acepta un trabajo como nueva profesora de un instituto. Su vida estará a punto de cambiar cuando descubra que la mujer que está reemplazando ha muerto misteriosamente.

Loading video

Tiny Pretty Thing – Nueva serie original de Netflix

14 de diciembre

Una joven bailarina de ballet está cerca de cumplir su sueño de ser admitida en la escuela de danza más prestigiosa de Chicago. Sin embargo, una vez allí descubrirá que no todo es tan esplendido como esperaba.

Loading video

Sweet Home – Nueva serie original de Netflix

18 de diciembre

Nueva serie surcoreana de Netflix. Tras el gran éxito de los K-Drama en la plataforma, el servicio de streaming nos trae una serie un poco más perturbadora y terrorífica. Sweet Home sigue a Hyunsoo, un joven que ha perdido a toda su familia en un accidente y ahora vive solo en un complejo llamado Green Home.

Loading video

Navidad en casa – Temporada 2

18 de diciembre

Johanne (Ida Elise Broch) está de regreso. Mientras disfruta de su nueva relación, deberá enfrentarse a nuevos desafios: una familia realmente problemática, vecinos molestos, y sobre todo, sus ex-novios que no desaparecen.

Bidgerton – Nueva serie original de Netflix

25 de diciembre

Inspirada en la saga literaria de Julia Quinn, la serie sigue a los hermanos Bridgerton, integrantes de una poderosa familia en la era de la Regencia en Inglaterra. Cada uno de los personajes iniciará un viaje para intentar descubrir el amor y conocerce más a si mismos.

Está creada por Chris Van Dusen, uno de los productores ejecutivos de Grey’s Anatomy.

Loading video

DC’s Legends of Tomorrow – Temporada 5

29 de diciembre

Los héroes que nunca deseaste están de regreso. Sigue a la tripulación Wiverider en nuevas aventuras através del tiempo mientras se enfrentan a una crisis como nunca antes lo habían hecho.

Loading video

Equinox – Nueva serie original de Netflix

30 de diciembre

Luego del éxito de The Rain, Netflix presenta su nueva serie danesa. Equinox cuenta la historia de una mujer llamada Astrid que sufrió la desaparición de su hermana en 1999. Cuando reciba una llamada misteriosa de un hombre llamado Jakob, su vida comenzará a tener giros extraños y dificiles de explicar. ¿Existen las realidades paralelas?

Loading video

Vikingos – Temporada 6 – Parte 2

31 de diciembre

La segunda parte de una de las series más aclamadas de los últimos años llegará a Netflix. Bjorn está de regreso para una nueva y épica batalla.

Loading video

El Mundo Oculto de Sabrina – Temporada 4

31 de diciembre

Sabrina Spellman regresa para una cuarta y última temporada del remake que maravilló a miles de usuarios en Netflix. Kiernan Shipka, Ross Lynch y compañia regresan para la última guerra de sus vidas.