To Your Eternity tendrá segunda temporada

Al concluir la emisión del vigésimo episodio de To Your Eternity (Fumetsu no Anata e), el sitio web oficial del anime confirmó el desarrollo de una segunda temporada. La adaptación del aclamado manga de Yoshitoki Ōima (A Silent Voice) regresará en otoño de 2022.

La cadena japonesa NHK reveló la primera imagen promocional de la secuela.

Yoshitoki Ōima comenzó la serialización de su obra en las páginas de la publicación Weekly Shōnen Magazine en noviembre de 2016. La editorial Kodansha ha recopilado la historia en 15 tomos a la fecha. El impreso ha recibido aclamación universal de parte del público y la crítica especializada; entre otros reconocimientos, la saga obtuvo el galardón como Mejor Shōnen en la edición 43 de los Kodansha Manga Awards.

Masahiko Murata (Naruto Shippūden) se encargó de dirigir la primera temporada de la adaptación anime para el estudio Brain’s Base (In/Spectre). La serie se iba a estrenar originalmente en octubre de 2020, pero pospuso su lanzamiento hasta la temporada de primavera de 2021, a causa de los efectos de la pandemia por COVID-19.

NHK brinda la siguiente sinopsis de la serie:

“Al principio el ‘orbe’ llegó a la Tierra. Podía hacer dos cosas: tomar la forma de cualquier cosa con la que interactuara y regenerarse para volver a la vida. El orbe se convirtió en roca, luego en lobo y finalmente en un chico, pero vaga por el mundo como un recién nacido que no sabe nada. Como niño se convierte en Inmo. Poco a poco va conociendo la amabilidad humana e Inmo no solo aprende a sobrevivir, sino que crece como ‘persona’. Pero su viaje queda ensombrecido por los Nokker, unos destructivos e inexplicables enemigos, así como por las crueles despedidas de aquellos a quienes ama”.

Fuente: CinePremiere