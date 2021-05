Timothée Chalamet será el joven Willy Wonka

Por si pensaban que el proyecto precuela sobre los años jóvenes de Willy Wonka estaba en agonía, el nombre de Timothée Chalamet acaba de darle una nueva vida e incluso la confirmación que se necesitaba. Y es que Warner acaba de anunciar (vía) que el joven actor será quien de vida al famoso chocolatero en la pensaba nueva visión que se tiene para el personaje y que probablemente está en la mira de convertirse en una nueva franquicia.

Con anterioridad se anunciaba que el estudio tenía entre manos la realización de un nuevo proyecto sobre el mundo de la fábrica de chocolate. Más tarde algunos detalles revelaron que se trataría de una suerte de precuela en donde se conocerían los orígenes del magnate dulcero, lo que colocó en la mira a actores como Tom Holland (Spider-Man: Lejos de casa) y desde luego a Chalamet.

Ahora ha quedado confirmada la noticia. Timothée Chalamet se ha comprometido con el proyecto y será el protagonista absoluto en esta nueva historia sobre Willy Wonka. Así el actor se une a otros talentos como Gene Wilder y Johnny Depp. El primero partícipe de la cinta antaño de Warner y el segundo en la versión más «reciente» con Johnny Depp como protagonista bajo la dirección de Tim Burton.

Por cierto en ésta última el protagonista no era Wonka persé, sino más bien el niño Charlie Bucket interpretado por Freddie Highmore (The Good Doctor), un personaje que probablemente no veremos en esta nueva versión. La idea es contar los orígenes de Wonka antes de la construcción de La fábrica de chocolate, los boletos dorados e incluso los queridos oompa loompas.

Fuente: CinePremier