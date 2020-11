The Witcher presenta a dos nuevos monstruos que aparecerán en la segunda temporada

Como inesperado regalo de Halloween, Netflix lanzó un nuevo video de The Witcher centrado en los monstruos a los que se enfrenta Geralt de Rivia en al serie. Pero además de hacer un repaso a las criaturas más dantescas de la primera temporada, el clip también muestra algunos de los monstruos que aparecerán en los nuevos episodios. Dragones, quimeras, ghouls… parece que el legendario brujo encarnado por Henry Cavill aún tiene mucho trabajo por hacer.

El video, titulado The Monster Mash, es una recopilación de algunas de las mejores secuencias de acción de la temporada 1 de The Witcher, aquellas en las que el personaje de Henry Cavill mata monstruos para cobrar las recompensas. Pero en los segundos 15 y 30 del clip se ven dos nuevas criaturas, a las que Geralt planta cara con su mal carácter habitual.

El primero de estos monstruos (segundo 15) parece ser una mezcla de heno, sangre, vísceras y un extraño globo ocular flotando entre la suciedad. La segunda nueva criatura (segundo 30) está formada por tres cráneos putrefactos, cada uno con su ropa y joyas andrajosas, que salen de una cueva.

Netflix publicó éste adelanto de Halloween tanto en YouTube como en Instagram, donde la leyenda aseguraba que “esto no es un truco, hay dos golosinas que se pueden encontrar aquí”, refiriéndose a los dos nuevos monstruos. También fue lanzado en Twitter, donde la leyenda rezaba “monstruos grandes y monstruos pequeños. Afila tu espada y mátalos a todos… si puedes detectarlos”.

Monsters big and monsters small, sharpen your swords and slay them all… if you can spot them. pic.twitter.com/M3N0ZmG055

— The Witcher (@witchernetflix) October 31, 2020