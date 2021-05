The Weeknd arrasa en los Premios Billboard

The Weeknd se coronó como el ganador de la noche en los Billboard Music Awards 2021 celebrados en vivo en Los Ángeles, California. Fue nombrado mejor artista Hot 100, mejor artista masculino y mejor artista de R&B.

El principal premio de la noche, que le competía a Drake y Taylor Swift como mejor artista, fue el que cerró la velada en el Microsoft Theater. De esta manera, el artista que fue ignorado en los Grammy, se llevó la estatuilla principal en los premios que reconocen a lo más vendido de la industria musical.

Blinding Lights ganó mejor canción de radio, mejor canción de R&B y mejor canción del Hot 100, mientras que su disco multiplatino After Hours se llevó el premio a mejor álbum de R&B.

Además se presentó en el escenario con el tema Save your tears. Su actuación fue una de las más sorprendentes, ya que cantó encima de un auto rojo rodeado de otros iguales, hasta que se detuvo y caminó todo el tiempo rodeado de vehículos y tráileres.

“Me gustaría agradecerle a mis compañeros nominados. Ha sido un año oscuro y ustedes proporcionaron luz y un escape con su música”, dijo al recibir el primer galardón.

El último álbum de The Weeknd, After Hours, tiene tres canciones número 1 en el Billboard Hot 100, y en general tiene 34 canciones entre las 40 principales. También ha tenido cuatro álbumes número 1 en la lista Billboard 200, entre ellos After Hours, que es el primer álbum con tres números 1 Billboard Hot 100 desde 2018.

El cantante canadiense Drake fue galardonado como el artista que más ha vendido en la última década, por lo que extendió su récord de 28 premios, luego de ser nombrado mejor artista de canciones en streaming.