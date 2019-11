The Walking Dead podría acabar en la temporada 12 con la salida de todos los personajes originales

Los últimos rumores apuntan a que The Walking Dead terminará tras su temporada 12, aunque AMC no ha confirmado ni desmentido la noticia. Otras publicaciones han ido más allá asegurando que la ficción acabará incluso antes, después de la décima temporada con la presentación de la Commonwealth. Pero lo que sí parece seguro es que a la serie no le queda mucho tiempo en antena.

El origen del rumor parece estar en un artículo de diciembre de 2018 de The Hollywood Reporter, que señalaba que Norman Reedus y Melissa McBride firmaron acuerdos para continuar en la franquicia por tres años.

Estos pactos se describieron como acuerdos flexibles en la saga que permiten a Reedus y McBride la posibilidad de aparecer en otro título del universo TWD más allá de la serie principal, ahora en su décima entrega. Debido a que el vencimiento de los acuerdos de los actores coincide con la temporada 12, muchos suponen que The Walking Dead podría terminar junto con los contratos de los únicos actores que están en la ficción desde el principio.

En 2017, el entonces showrunner Scott Gimple dijo que la serie podría “seguir y seguir y seguir”, prediciendo que sobreviviría más allá de su primera década con un cambio de personajes. “Teniendo en cuenta la cantidad de muertes en este elenco, después de diez o doce años, podría cambiar a un reparto completamente nuevo”, reveló.

La novena temporada ya presentó a algunos nuevos miembros tras la salida de Rick Grimes, incluyendo a su hija Judith y su hermano pequeño RJ, así como a un grupo de recién llegados entre los que están Connie y Yumiko.

A pesar del final repentino de los cómics, que terminaron después de casi 16 años el pasado julio, Gimple todavía cree que la serie principal tiene posibilidades en el futuro. “Creo que la creatividad está ahí, las semillas están ahí, estoy muy emocionado”, contó.

“Hay mucha más historia que contar y estoy muy emocionado de trabajar con Scott y Angela [Kang] para descubrir si hay otras tramas que en el cómic no pudimos encontrar”, añadió Robert Kirkman, creador del material original.

