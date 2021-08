The Outsiders, el primer documental que se estrenará a través de Facebook

El documental The Outsiders se convertirá en la primera producción en estrenarse en Facebook por 3.99 dólares el próximo 19 de agosto.

En una entrevista cedida a Axios, los cineastas Pamela Yoder y Steven Rosenbaum apuntaron que publicar las películas en la red social creada por Mark Zuckerberg podría ayudar a reducir la barrera para distribuir contenido para cineastas y estudios más pequeños.

De acuerdo a la sinopsis oficial, “Michael Shulan era un novelista en apuros y copropietario de una tienda en el moderno barrio del Soho de Nueva York. Los ataques al World Trade Center cambiaron su vida para siempre. Él y tres amigos convirtieron su espacio de Spring Street en una ahora famosa exhibición de fotografías de colaboración colectiva llamada ‘Here Is New York’. Durante cinco años, fue conocido como el principal experto mundial en fotografía del 11 de septiembre. Luego, se invitó al forastero de toda la vida a ser parte de algo grande. Shulan fue nombrado Director Creativo del Museo Nacional del 11-S en Ground Zero.

Esta es la historia del trabajo de sus sueños y cómo se volvió en su contra. Su visión de un lugar abierto, inclusivo y participativo para que Estados Unidos se involucre en la dolorosa historia personal del 11 de septiembre falla. Su papel como líder creativo se convierte en una batalla diaria para mantener viva su visión”.

El largometraje estará disponible a través de Facebook Live a las 8 pm para todos los usuarios que paguen por ver el estreno.

Fuente: Sin Embargo