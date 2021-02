‘The Mandalorian’: Gina Carano es despedida por Lucasfilm y ya no será Cara Dune en la serie de Disney+

La actriz Gina Carano, conocida por interpretar a la ex soldado de la Alianza Rebelde, Cara Dune, en The Mandalorian de Disney+, ya no estará más en la serie, de acuerdo a información de The Hollywood Reporter.

En una declaración enviada a io9, un representante de Lucasfilm habló sobre el asunto:

“Gina Carano no es empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables..”

Carano fue objeto de muchas críticas recientemente cuando, en una publicación de Instagram ahora eliminada, comparó ser una republicana moderna con ser judía durante el Holocausto. El hashtag #FireGinaCarano (Despidan a Gina Carano) ha sido tendencia en las redes sociales en los últimos meses luego de otros comentarios incendiarios de parte de la estrella de cine y televisión.

Carano también se ha opuesto abiertamente al uso de cubrebocas en espacios públicos durante la pandemia de COVID-19, además de insinuar conspiraciones de fraude electoral con respecto a las elecciones presidenciales de 2020.

Fuente: IGN Latam