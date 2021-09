The Last of Us: Así lucirá el mundo postapocalíptico de la serie de HBO

Sin lugar a dudas, uno de los proyectos más emocionantes en cuanto a series de televisión lo está llevando a cabo HBO, que decidió unir a Neil Druckmann, responsable creativo del videojuego de Naughty Dog, y a Craig Mazin, creador de la miniserie de la misma plataforma “Chernobyl”, para trasladar el videojuego a la pequeña pantalla en una serie que promete ser una de las grandes apuestas de lo audiovisual.

“The Last of Us” estará protagonizada por Pedro Pascal, que interpretará a Joel, y Bella Ramsey, una conocida de “Juego de Tronos” que será la encargada de dar vida a Ellie. Ahora, un youtuber conocido como Wolf of Thorns, ha revelado las primeras imágenes sobre ese mundo postapocalíptico que presentará la serie de “The Last of Us”. Unas instantáneas que, aunque no revelan nada nos dan pistas sobre por donde irán los tiros en la serie, que se está rodando en Calgary, Canadá.









Lo cierto es que estos escenarios recuerdan bastante al videojuego de Naughty Dog, con zonas de cuarentena bien marcadas y mensajes de apoyo entre los supervivientes por las paredes. Eso sí, lo que se hecha en falta es más verde en las imágenes, que demuestre, como en el videojuego, como hace mella el paso del tiempo en los escenarios, aunque es probable que se añada posteriormente digitalmente.

Fuente: areajugones