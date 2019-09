The Eternals podría revelar el origen de los X-Men, en Marvel, en una de sus escenas post créditos

Los Eternos de Marvel está destinada a ser un punto clave en el Universo Marvel a la altura de Avengers: Endgame. La película presentará al ancestral grupo de superhéroes inmortales, mientras explica los orígenes del propio universo marvelita… ¿e introduce a los mutantes?

El portal We Got This Covered, el mismo que anunció que Young Avengers tendría una serie en Disney+, asegura tener fuentes cercanas al rodaje de Los Eternos que han filtrado lo que será un punto de inflexión en el Universo Marvel. La escena post-créditos de la película de Chloe Zhao revelará el origen de los X-Men.

Por supuesto esto no quiere decir que Wolverine, Cíclope o Xavier vayan a aparecer en el filme, pero si los rumores son ciertos la escena post-créditos explicará que fueron Los Eternos quienes crearon el gen-X, y que como consecuencia aparecieron todos los mutantes del planeta, incluidos los X-Men.

e realmente no supone un gran cambio en la mitología marvelita.

Aun si se confirma que la escena post-créditos de Los Eternos da una explicación a la aparición de los mutantes, esto no significa que los X-Menvayan a debutar tan pronto. Kevin Feige no tiene prisa por hacer una película suya, y menos tras el fiasco de Fénix Oscura, por lo que aún falta mucho tiempo para que Wolverine y compañía vuelvan a la gran pantalla.

Los Eternos de Marvel tiene programado su estreno el próximo 6 de noviembre de 2020.

Fuente: Sin Embargo