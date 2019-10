The Crown, El Irlandés, Lorena, la de pies ligeros y más estrenos en Netflix que llegan en noviembre

“Cuando el reloj marca la una las producciones de Netflix salen de su tumba”. Los días más espeluznantes del año están por llegar y con ellos los nuevos títulos que la plataforma comenzará a albergar a partir de noviembre.

Entre las series originales que destacan en esta lista de estrenos la tercera temporada de The Crown, protagonizada por la Ganadora de Óscar Olivia Colman, así también la segunda entrega de Atypical y The End of the F***ing World.

Asimismo, el tío Netflix sorprende con aclamadas películas como El Irlandés, dirigida por Martin Scorsese y que ya se perfila para ser nominada en entregas de premios, y El rey que es protagonizada Timothée Chalamet.

Cabe destacar que hay muchas producciones mexicanas que llegarán este mes a la plataforma como Sonora, Zona Rosa, el documental Lorena, la de pies ligeros, entre otros títulos que vale la pena ver.

A continuación te dejamos la lista completa de producciones que llegarán a la plataforma de streaming a partir de los primeros días de noviembre.

SERIES

· American Son (01/11/2019)

· The Crown: Temporada 3 (17/11/2019)

· Atypical: Temporada 3 (01/11/2019)

· Queer Eye: We’re in Japan! (01/11/2019)

· The End of the F***ing World: Temporada 2 (05/11/2019)

· Hache (01/11/2019)

· Huevos verdes con jamón (08/11/2019)

· Dolly Parton: Acordes del corazón (22/11/2019)

· Alta mar: Temporada 2 (22/11/2019)

· Final Space: Temporada 2Temporada 2 (24/11/2019)

· El Club (15/11/2019)

· Feliz lo que quieras (28/11/2019)

· Distrito salvaje: Temporada 2 (08/11/2019)

· Eventos de la Segunda Guerra Mundial a todo color (08/11/2019)

· Patriota no deseado con Hasan Minhaj: Volumen 5 (10/11/2019)

· The Toys That Made Us: Temporada 3 (15/11/2019)

· Nailed it! ¡Felices fiestas!: Temporada 2 (22/11/2019)

· Historias del narcomundo (22/11/2019)

· Las películas que nos formaron (29/11/2019)

· Sugar Rush: Delicias navideñas (29/11/2019)

PELÍCULAS

· El rey (01/11/2019)

· El Irlandés (27/11/2019)

· Noches blancas (08/11/2019)

· Justicia del Ártico: Escuadrón del trueno (29/11/2019)

· La leyenda de Klaus (15/11/2019)

· El caballero de la Navidad (21/11/2019)

· La música del terremoto (15/11/2019)

· Perdí mi cuerpo (29/11/2019)

· Sonora (29/11/2019)

· Baywatch: Guardianes de la bahía (09/11/2019)

· Rápidos y furiosos 8 (11/11/2019)



· Comer, rezar, amar (01/11/2019)

· Navidad en África (01/11/2019)

· El hombre sin gravedad (01/11/2019)

· Navidad, loca Navidad (28/11/2019)

· Atlantique (29/11/2019)

· Wild Wild West: Las aventuras de Jim West (01/11/2019)



· La inspiradora historia de Vinny Pazienza (15/11/2019)

· Tucker: El hombre y su sueño (01/11/2019)

· Gandhi (01/11/2019)



· El exorcismo de Emily Rose (01/11/2019)

· Día de entrenamiento (01/11/2019)

· Belleza inesperada (25/11/2019)



· 17 otra vez(28/11/2019)



DOCUMENTALES Y ESPECIALES

· Maradona en Sinaloa (13/11/2019)

· Lorena, la de pies ligeros (20/11/2019)

· Paradise en llamas (01/11/2019)

· Seth Meyers: Lobby Baby (05/11/2019)

· Jeff Garlin: Our Man In Chicago (12/11/2019)

· Zona Rosa (26/11/2019)

· Bikram: Yogui, gurú, depredador (20/11/2019)

· No hay tiempo para la vergüenza (19/11/2019)

· Zoé: Panoramas

· La libertad del diablo (01/11/2019)

· Los ladrones viejos (01/11/2019)

· ¿Qué co#o está pasando? (25/11/2019)

· Guatemala: Corazón del mundo maya (30/11/2019)

NIÑOS Y FAMILIA

· Príncipe de los dragones: Temporada 3 (22/11/2019)

· She-Ra y las princesas del poder: Temporada 4 (05/11/2019)

· GO! La fiesta inolvidable (15/11/2019)

· Hola, ninja (01/11/2019)

· Los Supermonstruos salvan la Navidad (26/11/2019)

· Los Muppets en Nueva York (01/11/2019)



· Trolls: ¡No pierdas el ritmo!: Temporada 8 (22/11/2019)

· Vera: Deseos de invierno (26/11/2019)

· Gauko, la niña dinosaurio (22/11/2019)

· Chip y Potato: Temporada 2 (29/11/2019)

· Vera: La cosecha de manzanaramas (01/11/2019)

ANIME

· Levius (Próximamente)

·DanMachi: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?: Temporada 1 (01/11/2019)

· Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans: Temporada 1 (01/11/2019)

· Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans: Temporada 2 (01/11/2019)

· Akame ga Kill!: Temporada 1 (01/11/2019)