The Chemical Brothers anuncia el lanzamiento de “The Darkness That You Fear”, su nuevo tema

El dúo británico The Chemical Brothers, formado por Tom Rowlands y Ed Simons, ha anunciado la publicación el próximo 23 de abril de un nuevo tema, “The Darnkess That You Fear”.

Se trata de un trabajo construido sobre “un mareante remolino psicodélico”, según avanzó en un comunicado Universal Music, que describe la pieza como “la equivalencia sonora a la luz al final del túnel” y “un subidón de esperanza”.

Se trata de su primer material nuevo desde que en 2019 sacaron a la venta el disco “No Geography”.

“Cuando encontramos que la combinación de dos voces diferentes fluyendo sobre la música nos llenaba de optimismo, fue algo que quisimos compartir”, afirmó Rowlands.

La portada elegida para el sencillo es una obra el artista abstracto británico Terry Frost.

The Chemical Brothers han confirmado asimismo que actuarán en el festival Creamfields, que se celebrará en el condado inglés de Chesire el próximo agosto.

Fuente: Sin Embargo