The Batman será la película «más emotiva jamás realizada» del justiciero

La CinemaCon 2021 ya nos entregó el primer trailer de Spider-Man: No Way Home. Por otro lado, esta convención fílmica también acaba de exhibir nuevos adelantos en torno a otra cinta de superhéroes, aunque perteneciente a una franquicia distinta al MCU. De cualquier manera, es una producción que innumerables fanáticos esperan con ansias, pues versa sobre el que probablemente sea el personaje de cómics más popular de todos los tiempos. The Batman, bajo la dirección de Matt Reeves, es la siguiente película de DC Films y Warner Bros. Pictures que llegará a pantalla grande, posterior a The Suicide Squad. Pero si con este último estreno rieron sobremanera, no esperen hacer lo mismo con el venidero filme del Hombre Murciélago.

Nuevo metraje de The Batman fue proyectado esta semana dentro de la CinemaCon 2021. De acuerdo a lo descrito por EW, en aquellas imágenes se percibe «una lluviosa Ciudad Gótica sumida en el caos», por cuya calles deambula el Bruce Wayne de Robert Pattinson. Los asistentes a la convención también habrían visto novedosas tomas de Batman golpeando a sus enemigos, explosiones e incluso un primer vistazo a Andy Serkis en los zapatos del mayordomo Alfred.

Según expone el mismo medio, tales clips fueron intercalados por material detrás de cámaras, donde el director y parte del elenco comparten algunas de sus impresiones sobre el anticipado filme del justiciero. Destacan los comentarios de Matt Reeves, quien afirma que The Batman se fundamenta en el anhelo de convertirla en la película del Hombre Murciélago «más emotiva jamás realizada».

«Sentí que habíamos visto muchas historias de origen», explica el cineasta. «Parece que las cosas van más y más hacia la fantasía, y pensé, bueno, algo que no hemos explorado es aterrizarlo de la forma en que lo hace Year One, [que es enfocarse] directamente en un joven Batman, no siendo un cuento de origen, pero refiriéndose a sus orígenes y sacudiéndolo hasta la médula. Puedes hacer que sea muy práctico, pero también pensé que podría ser la película de Batman más emotiva jamás realizada

En 2018, dieron comienzo los rumores respecto a que The Batman se basaría en Year One, el cual es un arco de las historietas —escrito en los años 80 por el célebre Frank Miller— que versa sobre el primer año de Bruce Wayne como el encapotado vigilante de Ciudad Gótica. De estos cómics originales, ha sido particularmente aplaudido el desarrollo de sus personajes principales (Wayne y el comisionado Gordon), como también lo realista de su historia y el hecho de que muestra una versión del justiciero más vulnerable y carente de experiencia.

Fuente: CinePremiere