The Batman ahondará en la relación entre Bruce Wayne y Alfred, asegura el director de fotografía de la cinta

The Batman, la nueva película de Matt Reeves con Robert Pattinson como Batman/Bruce Wayne, ya prepara su regreso al rodaje para las próximas semanas en Reino Unido tras el parón por la crisis global del coronavirus. Y coincidiendo con el regreso a la producción, su director de fotografía Greig Fraser (The Mandalorian, Rogue One) ha concedido una entrevista al medio Collider para hablar sobre algunos aspectos de la nueva película del Caballero de la noche, especialmente sobre su ambientación y la estrecha relación entre dos de sus principales protagonistas: Bruce Wayne y su fiel mayordomo, Alfred, interpretado por el actor y cineasta Andy Serkis.

UN NUEVO BATMAN NO TAN OSCURO

Así, según Fraser, el director y guionista Matt Reeves ha querido profundizar en la conexión emocional entre los dos personajes clave del universo Batman, como son Bruce Wayne y Alfred: “Puedo decir algo que algunos actores ya han apuntado. Es una película que se centra mucho en los personajes. Sobre el personaje de Andy Serkis y el personajes de Robert Pattinson. En un guión muy bueno, como todos los guiones de Matt. Está muy bien pensado”, aseguró el director de fotografía.

“La película trata mucho sobre la conexión emocional entre Alfred y Bruce. Realmente, es el eje central de todo”, asegura Fraser, recalcando que Alfred es lo más cercano a un padre para un Bruce Wayne más joven de lo habitual; y es que recordemos que The Batman apunta a ser una película en la que se desarrollará un Batman más inexperto centrado en su vertiente más detectivesca.

Por otro lado, Fraser también apunta que The Batman será una película oscura, tal y como requiere la personalidad de su protagonista y el universo que le rodea, aunque asegura que no será la versión más oscura del Hombre Murciélago en el cine: “Seguro que hay oscuridad en el personaje y tenemos que crear un ambiente, lo cual es obvio, es una película de Batman. No creo que vaya a ser opresivamente oscura en términos visuales, porque eso no es lo que estamos tratando de hacer. No queremos competir por ser el más oscuro de los más oscuros. Estamos tratando de crear intriga”, comparando su visión frente a los cómics de Batman.

The Batman se estrena en cines el 1 de octubre de 2021.

Fuente: Sin Embargo